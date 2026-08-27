Formel 1 ändert Pläne für 2027

Die Formel 1 bereitet derzeit einen Plan B für die kommende Saison vor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die aktuelle Formel-1-WM ist noch lange nicht entschieden. Dennoch laufen hinter den Kulissen schon die Planungen für die kommende Saison. Nach der großen Reglementänderung, die mit 2026 in Kraft getreten ist, gab es jede Menge Wirbel.

Vor allem Red-Bull-Star Max Verstappen äußerte sich immer wieder kritisch. Nach einigen Adaptierungen ist mittlerweile allerdings Ruhe eingekehrt. Die Teams basteln mit den gewonnenen Erkenntnissen einerseits an Verbesserungen für das laufende Jahr und zeitgleich aber auch an dem Bolliden für 2027.

Zeitgleich steht allerdings noch nicht einmal fest, wie die heurige Saison zu Ende gehen wird. Aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist das Saisonfinale in Katar (29. 11.) und Abu Dhabi (6. 12.) noch lange nicht bestätigt. Monza und Barcelona gelten als Kandidaten für ein zweites Rennen in der laufenden Saison, auch die Strecken in Portimao und Imola sollen im Gespräch als alternativer Austragungsort sein. Die endgültige Entscheidung soll nach dem Rennwochenende in Monza am 6. September fallen.

Wird der Saisonstart verlegt?

Der Krieg könnte auch Auswirkungen auf die kommende Saison haben. Ursprünglich war der Auftakt im März traditionell in Bahrain und Saudi-Arabien geplant, ehe der F1-Tross zu einem Triple-Header nach Australien, China und Japan weiterzieht.

Für den Fall, dass der Krieg weiter für eine unsichere Lage in der Region sorgt, gibt es bereits einen Plan B der Verantwortlichen. Der früher traditionelle Auftakt in Melbourne kann nächstes Jahr auf keinen Fall realisiert werden. Grund sind Umbauarbeiten im legendären Albert Park, der vertraglich verankert hat, dass er eines der ersten drei Saisonrennen abhalten kann.

The start of the Formula E race at the 2026 Formula 1 Chinese Grand Prix, round 2 of the FIA Formula 1 World Championship, at Shanghai International Circuit in Shanghai, China, on March 15, 2026. (Photo by Wan Mikhail Roslan/NurPhoto via Getty Images) © NurPhoto via Getty Images

Stattdessen soll China einspringen und das Eröffnungswochenende abhalten, ehe es über Japan weiter nach Melbourne geht. Dennoch halten die Verantwortlichen an einem Rennkalender mit 24 Stationen fest. Von dort aus soll es, wie gehabt, nach Miami gehen, ehe die ersten Rennen in Europa absolviert werden.