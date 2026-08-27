Verstappen startet größtes Überholrennen aller Zeiten

Zwischen den Formel-1-Rennen in Madrid und Baku nimmt Max Verstappen eine verrückte Challenge in Angriff. Disney+ überträgt das Spektakel live.

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Nachdem der Red-Bull-Star einen Horrorcrash bei seinem Heim-GP in Zandvoort heil überstanden hat, stellt er sich der nächsten Herausforderung: Am 16. September will Verstappen in Silverstone die größte Aufholjagd aller Zeiten starten - beim größten Kart-Rennen der Welt.

"Habe Großteil meines Lebens im Kart verbracht"

Beim von Red Bull in initiierten Showrennen "Max vs. 100" wird sich der viermalige Weltmeister mit 100 Fahrern im Kart messen. Bei den Verstappen-Konkurrenten handelt es sich vorwiegend um motosport-affine Red-Bull-Athleten - z.B.

Das Besondere dabei: "Super-Max" wird das Rennen vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

"Im Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigen, Überholen", wird Verstappen in der Red-Bull-Aussendung zitiert. "Natürlich habe ich einen großen Teil meines Lebens im Kartsport verbracht, deshalb ist es immer schön, zurückzukehren. Es geht darum, den Grip des Karts zu verstehen." Verstappen ist überzeugt, "ganz schnell und natürlich wieder hineinzzukommen."

Auf Disney+ und der ESPN-App wird das Event weltweit übertragen.