Der Ex-Rennfahrer und sein Liebster posteten Fotos, auf denen achtsame Fans ein Detail entdeckten, dass auf eine heimliche Hochzeit schließen lässt.

Hat sich Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (49) heimlich getraut? Eine neue Bilderreihe auf Instagram sorgt derzeit für ordentlich Spekulationen. Der Grund: Auf mehreren Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit seinem Partner Etienne zeigen, sind verdächtige Ringe an ihren Händen zu sehen.

In der Fotoserie zeigen sich die beiden sichtlich entspannt und verliebt – stilvoll gekleidet, mit strahlenden Gesichtern und Arm in Arm. Was vielen Fans allerdings sofort ins Auge sticht: Ralf trägt einen schlichten Goldring an der rechten Hand, Etienne ebenso. Die Bildunterschrift: schlicht gehalten. Ein Herz-Emoji. Keine weiteren Worte. Doch manchmal sagt ein Bild eben mehr als tausend Worte.

Rätselraten um die Ringe

Für viele Follower ist klar: Das kann kein Zufall sein. „Habt ihr etwa geheiratet?“, „So viel Liebe – alles Gute euch beiden!“ oder „Der Ring spricht Bände“ – die Kommentarspalte ist voll von Gratulationen und neugierigen Nachfragen. Offiziell bestätigt wurde eine Hochzeit bislang nicht – weder von Ralf noch von Etienne. Doch die Zeichen verdichten sich.





Bereits in der Vergangenheit hatten sich die beiden offen als Paar gezeigt – auf Events, im Urlaub, in Social Media Postings. Immer wieder wurde spekuliert, ob eine Verlobung im Raum steht. Nun könnten die neuen Bilder den nächsten Schritt in ihrer Beziehung dokumentieren.

Ein Neuanfang mit Symbolkraft

Ralf Schumacher, der jahrelang im Schatten seines Bruders Michael Schumacher fuhr, lebt heute ein Leben abseits des Formel-1-Zirkus – als Winzer, Unternehmer und TV-Experte. Die Beziehung mit Etienne macht ihn sichtlich glücklich, wie immer wieder aus gemeinsamen Auftritten hervorgeht. Sollte das Duo tatsächlich den Bund fürs Leben geschlossen haben, wäre das ein weiterer Meilenstein auf Schumachers persönlichem Weg zu mehr Offenheit und Authentizität.

Noch kein offizielles Statement

Bislang hüllen sich die beiden in Schweigen – vielleicht, um einen besonders persönlichen Moment für sich zu behalten. Oder vielleicht, weil sie die Gerüchte bewusst ein wenig brodeln lassen wollen. Ob Ralf Schumacher und Etienne nun wirklich verheiratet sind oder nur symbolisch ein Zeichen ihrer Liebe gesetzt haben – eines ist klar: Ihre Zweisamkeit scheint stärker denn je.