Cora Schumacher: "Knochen zerlegt" nach dramatischem Sturz

Die Ex von Ralf Schumacher zeigt auf Instagram, wie schwer sie sich jetzt wieder verletzt hat.

Cora Schumacher, die 48-jährige Ex-Frau von Ralf Schumacher, hat kürzlich auf Instagram Einblicke in einen schmerzhaften Unfall gegeben, den sie auf ihre ADHS-Erkrankung zurückführt. In einem Video zeigte sie ihren stark angeschwollenen Fuß und erklärte, dass sie eine Stufe übersehen habe, was zu einer Verletzung führte, die sie als „Knochen zerlegt“ beschreibt .

Psychische Probleme

Bereits vor einigen Monaten hatte sich Schumacher aufgrund psychischer Belastungen in eine Klinik begeben und dabei öffentlich gemacht, dass bei ihr ADHS diagnostiziert wurde. Diese neurologische Entwicklungsstörung, die durch Symptome wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität gekennzeichnet ist, beeinflusst ihren Alltag erheblich. Schumacher betont, dass ihre ADHS-Diagnose eine zentrale Rolle bei dem aktuellen Unfall spielte.

Cora Schumacher zeigt sich auf Instagram mit Krücken. © Instagram

Trotz der Verletzung zeigt sich Schumacher kämpferisch. Auf Instagram postete sie Bilder, die sie mit Krücken zeigen, und kommentierte: „ADHS hat mir den Knochen zerlegt.“ Ihre Offenheit in den sozialen Medien wird von vielen als mutiger Schritt gesehen, um auf die Herausforderungen von ADHS aufmerksam zu machen.

ADHS als Störfaktor

In der Vergangenheit hatte Schumacher bereits über ihre emotionalen Schwierigkeiten gesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit der Trennung von Ralf Schumacher. Sie äußerte, dass sie sich nach Liebe und Anerkennung sehnt und dass ihre ADHS-Erkrankung zusätzlich zu ihrer emotionalen Instabilität beiträgt .

Mit ihrer aktuellen Offenheit trägt Cora Schumacher dazu bei, das Bewusstsein für ADHS bei Erwachsenen zu schärfen und die gesellschaftliche Diskussion über psychische Gesundheit zu fördern.