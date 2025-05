Schumacher: Geheim-Gespräche über Sensations-Comeback

Seit zwei Jahren wartet er auf ein F1-Cockpit. Jetzt wird der Traum vom Comeback wieder konkret.

Beim Großen Preis von Miami tauchte der Sohn von Michael Schumacher überraschend im Fahrerlager auf – nicht bei Haas, sondern bei Cadillac. In Miami traf der 24-Jährige die Verantwortlichen des neuen Formel-1-Teams, das 2026 in den Rennzirkus einsteigen wird.

Ideale Lösung neben Perez

Cadillac hat bereits den ersten Fahrer, Sergio Perez, verpflichtet. Doch die Frage nach dem zweiten Cockpit bleibt offen. Mick Schumacher könnte die ideale Lösung sein. Der 24-Jährige hat Formel-1-Erfahrung und trägt einen Namen, der besonders in den USA eine große Bedeutung hat.

Herta wackelt wegen Super-Lizenz

Bisher galt Colton Herta als Favorit für das zweite Cockpit, doch der IndyCar-Pilot hat noch keine Superlizenz. Um diese zu erhalten, muss er in dieser Saison mindestens Vierter werden, liegt aber derzeit nur auf Rang 8. Herta scheint damit nicht mehr sicher. Mick Schumacher hingegen könnte ohne weitere Hürden in das Cockpit bei Cadillac einsteigen – und sieht dies als große Chance für sein Comeback in der Formel 1.