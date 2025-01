Eierkrise: Quarantäne wegen Vogelgrippe stresst Hennen

Heimische Bio-Eier sind derzeit Mangelware in Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg. Der Grund ist die Quarantäne von zahlreichen Hühnern wegen Vogelgrippe-Gefahr.

Heimische Hühnereier in Bio- oder Freilandqualität sind zurzeit in Salzburgs Supermärkten Mangelware. Wie der ORF Salzburg berichtet, sind wegen der Vogelgrippe ein Großteil der Legehennen in vielen Flachgauer Gemeinden weiterhin im Stall. Das stresst die Hennen. Sie legen im Winter auch generell weniger Eier.

"Kein Ende der Stallpflicht wegen der Geflügelpest in Sicht"

Noch ist kein Ende der Stallpflicht wegen der Geflügelpest festgelegt, so die Landwirtschaftskammer. Obwohl die Infektionszahlen der Tiere zuletzt etwas zurückgegangen seien, geht das Land Salzburg aktuell davon aus, dass die Zahlen wieder weiter steigen werden.

Seit dem 7. November sind in 28 Gemeinden im Norden des Bundeslandes Salzburg Hühner in den Ställen eingesperrt. Auch in Oberösterreich und Vorarlberg sind Eier Mangelware.