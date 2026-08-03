Formel-1-Knall: Nächstes Jahr noch mehr Rennen

In den kommenden Wochen soll der Kalender für die kommende Saison in der Formel 1 bekanntgegeben werden. Kurz davor dürfte sich aber eine unglaubliche Revolution ankündigen.

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Während sich die Formel 1 in der Sommerpause befindet, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf die kommende Saison schon auf Hochtouren. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob alle verbleibenden Rennen stattfinden können.

Denn aufgrund des Konflikts im Nahen Osten steht das Finale in Katar (29. November) und Adu Dhabi (6. Dezember) weiterhin auf der Kippe. Der abgesagte GP von Bahrain wurde bereits am 4. Oktober nach Sepang verlegt.

Doch für die kommende Saison bahnt sich schon der nächste Paukenschlag an. Nächstes Jahr könnte man noch mehr Rennen im Kalender haben.

Mehr Sprint-Rennen

Wie F1-CEO Stefano Domenicali bereits vor Wochen verraten hat, könnte man nächstes Jahr bei bis zu 12 der 24 Stationen im Rennkalender auch einen Sprint veranstalten.

Für die Fahrer eine enorme Herausforderung, da man dann nur ein Training hat, um die passende Abstimmung für Qualifying und Sprint zu finden. Doch das könnte erst der Anfang sein.

© Getty Images

Denn Alpine-Boss Flavio Briatore, der die Formel 1 in- und auswendig kennt, hat gegenüber "The Race" gesagt, dass er es begrüßen würde, wenn man - wie es bereits in der MotoGP üblich ist - an jedem Rennwochenende auch einen 100-Kilometer-Sprint veranstaltet.

Bedeutung aufwerten

Damit würde man vor allem die Bedeutung des Freitags enorm aufwerten. Denn bei einem Qualifying würden bereits mehr Zuschauer an die Strecke kommen, als bei einem traditionellen Tag mit zwei Trainingseinheiten.

Flavio Briatore. © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

"Ich glaube, wir brauchen Sprintrennen. Wenn es nach mir ginge, bei jedem Rennen, denn wir müssen den Zuschauern mehr bieten. Wir tun momentan nichts für die Zuschauer, da der Freitagmorgen nur der Technik dient. Man fährt zwei Runden, kommt zurück, und die Zuschauer sind nicht da", unterstreicht der 76-jährige Italiener seine Pläne.