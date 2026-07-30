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Neuer Coup

Sky verlängert TV-Deal für Österreich bis 2030

Drei Motorradrennfahrer lehnen sich in einer Kurve während eines MotoGP-Rennens auf dem Sachsenring.
© Getty Images
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RTL Deutschland und die Motorrad-Weltmeisterschaft haben ihre Partnerschaft verlängert und dabei auch die Pay-TV-Rechte für Österreich langfristig abgesichert. Das neue Rechtepaket läuft bis inklusive 2030 und umfasst neben allen Grand Prix auch Sprint-Rennen, Qualifyings und Trainings.

Pay-TV-Rechte für Österreich

Für österreichische Fans ist besonders wichtig: Die Vereinbarung schließt ausdrücklich die Pay-TV-Rechte für Österreich ein. Damit bleibt die Königsklasse des Motorrad-Rennsports hierzulande weiterhin auf den bekannten Sky-Plattformen verfügbar.

MotoGP-Manager Alex Arroyo bezeichnete die Vertragsverlängerung als wichtigen Schritt zur Stärkung der Präsenz der Rennserie im deutschsprachigen Raum. Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei RTL Deutschland, spricht von einem Ausbau der erfolgreichen Partnerschaft.

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