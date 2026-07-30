Brisante Fotos! Wolff mit Verstappen auf Urlaub

Die Formel 1 befindet sich aktuell in der Sommerpause, doch jetzt machen schon wieder brisante Bilder von Max Verstappen und Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Runde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie geht es mit Superstar Max Verstappen in der Formel 1 weiter? Mit dem Beginn der Sommerpause kann der 28-jährige Niederländer von seiner Vertragsklausel bei Red Bull Gebrauch machen, die es ihm ermöglicht, den österreichischen Rennstall mit Saisonende zu verlassen.

Ausschlaggebend dafür ist, dass die Bullen derzeit nicht mit den Spitzenteams mithalten können. Derzeit liegt der Niederländer mit 110 Punkten Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli nur auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Zu wenig für seine eigenen Ansprüche, obwohl die Formkurve von Red Bull zuletzt steil nach oben zeigt.

Dennoch gibt es kein Ende der Wechselgerüchte. Immer wieder wird "Super Max" mit McLaren in Verbindung gebracht. Im Vorjahr wurde vor allem Mercedes als Top-Favorit gehandelt. Doch die Silberpfeile von Teamchef Toto Wolff haben für die kommende Saison das Fahrer-Duo Kimi Antonelli und George Russell bereits fixiert.

Wolff hat Interesse an Verstappen

Dennoch sprach der Österreicher beim GP von Ungarn offen darüber, dass er sich in Zukunft durchaus vorstellen könne, dass Verstappen an der Seite von Kimi Antonelli im Mercedes-Cockpit Platz nehmen könnte. Umso brisanter sind Fotos, die ausgerechnet jetzt aufgetaucht sind.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wie bereits im Vorjahr dürfte Wolff mit Verstappen auf Sardinien gemeinsam die Auszeit genießen und Urlaub machen. Damals wurde bereits spekuliert, dass es geheime Verhandlungen auf der Yacht gegeben haben soll.

Nun kursieren Aufnahmen, auf denen die beiden am gemeinsamen Familienurlaub mit ihren Partnerinnen Susie Wolff und Kelly Piquet zu sehen sind. Die Stimmung scheint genauso gut zu sein wie das Wetter am Mittelmeer. Angesichts der zuletzt getätigten Aussagen wäre es gut denkbar, dass im Rahmen des Urlaubs auch über die Zukunftspläne gesprochen wird und Verstappen vielleicht doch ab 2028 zum Mercedes-Piloten wird.