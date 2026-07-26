Hamilton und Antonelli kassieren Mega-Strafen

Nach dem Formel-1-Qualifying in Ungarn wurden Strafen gegen Lewis Hamilton und Kimi Antonelli verhängt. Beide Piloten verlieren dadurch ihre ursprünglichen Startpositionen.

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Nach den Entscheidungen der Rennkommissare müssen sich zwei Top-Fahrer im Feld weiter hinten anstellen. Sowohl Lewis Hamilton (41/Ferrari) als auch Kimi Antonelli (19/Mercedes) wurden im Anschluss an das Qualifying mit Strafen belegt.

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Strafversetzung für Lewis Hamilton

Der Brite Lewis Hamilton war im letzten Quali-Abschnitt auf der Strecke deutlich vom Gas gegangen und hatte dabei Oscar Piastri (25/McLaren) blockiert. Hamilton, der im Zeittraining eigentlich auf den zweiten Platz gefahren war, muss das Rennen nun von Rang fünf aus aufnehmen.

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Kimi Antonelli ebenfalls zurückgestuft

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Auch Kimi Antonelli wird in der Startaufstellung zurückgestuft. Der WM-Führende hatte nach einem Malheur von Max Verstappen (28) die gelben Flaggen missachtet und auf der Strecke nicht ausreichend abgebremst. Der Italiener Antonelli beginnt den Grand Prix nun von Platz sieben anstelle von Platz vier.