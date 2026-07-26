Sportmix
TV
E-Paper
Immo
Sport

Vor Ungarn-GP

Hamilton und Antonelli kassieren Mega-Strafen

Ein Mann im roten Ferrari-Outfit bei einer F1-Pressekonferenz in Budapest.
© Getty Images
Nach dem Formel-1-Qualifying in Ungarn wurden Strafen gegen Lewis Hamilton und Kimi Antonelli verhängt. Beide Piloten verlieren dadurch ihre ursprünglichen Startpositionen.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach den Entscheidungen der Rennkommissare müssen sich zwei Top-Fahrer im Feld weiter hinten anstellen. Sowohl Lewis Hamilton (41/Ferrari) als auch Kimi Antonelli (19/Mercedes) wurden im Anschluss an das Qualifying mit Strafen belegt.

Auch interessant

16:14 - Giants beenden Titel-Fluch nach Football-Krimi

Tagger erreichte zweites Finale auf WTA-Tour

Kletterspezialist Carapaz triumphiert bei Tour-Königsetappe

Ein roter Formel-1-Rennwagen fährt schnell über die Rennstrecke, unscharfer Hintergrund.
© Getty Images

Strafversetzung für Lewis Hamilton

Der Brite Lewis Hamilton war im letzten Quali-Abschnitt auf der Strecke deutlich vom Gas gegangen und hatte dabei Oscar Piastri (25/McLaren) blockiert. Hamilton, der im Zeittraining eigentlich auf den zweiten Platz gefahren war, muss das Rennen nun von Rang fünf aus aufnehmen.

Lewis Hamilton im roten Ferrari-Outfit und Cap wird bei einem Interview befragt.
© Getty Images

Kimi Antonelli ebenfalls zurückgestuft

Ein junger Mann im Mercedes-Rennanzug spricht bei einem Interview in ein Mikrofon.
© Getty Images

Auch Kimi Antonelli wird in der Startaufstellung zurückgestuft. Der WM-Führende hatte nach einem Malheur von Max Verstappen (28) die gelben Flaggen missachtet und auf der Strecke nicht ausreichend abgebremst. Der Italiener Antonelli beginnt den Grand Prix nun von Platz sieben anstelle von Platz vier.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

16:14 - Giants beenden Titel-Fluch nach Football-Krimi

Corona-Randale in Rom: Vier Rechtsextreme festgenommen

Quentin Halys Überraschungssieger in Kitzbühel

Neues Szene-Lokal L’Arc in Innsbruck

Tagger erreichte in Prag zweites Finale auf WTA-Tour

Über 100 Tote bei Anschlag in Nigeria

Hamilton und Antonelli kassieren Mega-Strafen

Kletterspezialist Carapaz triumphiert bei Tour-Königsetappe

Das Wetter morgen

Schock! Ryan Reynolds angefahren