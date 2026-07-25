16:14 - Giants beenden Titel-Fluch nach Football-Krimi

Die Graz Giants beenden nach 18 Jahren den Titelfluch in der heimischen Football-Liga. Die Steirer setzen sich im Austrian Bowl mit 16:14 gegen die Danube Dragons durch.

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Vor 3.256 Zuschauern im Hexenkessel Südstadt feiern die Graz Giants zum elften Mal in der Vereinsgeschichte nach einem 16:14-Thriller gegen die Danube Dragons den Austrian Bowl. Die Wiener hatten die meiste Zeit des Spiels die Nase vorne, doch zwei Minuten vor Schluss drehten die Steirer die Partie und beendeten den Titelfluch.

Vor dem Spiel war noch Zeit für Ehrungen. Unter anderem wurde Chad Jeffries zum Liga-MVP geehrt, der auch kommende Saison im Trikot der Vienna Knights auflaufen wird. Weiters wurden die österreichischen Football-Ikonen Christopher Ryan und Manfred Schlitzer in die Hall of Fame aufgenommen.

Chad Jeffries MvP © David Bitzan DB-PHOTOGRAPHY

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Auf dem Spielfeld entwickelte sich der erwartete Football-Krimi. Dragons-Quarterback Walter Kuhlenkamp gab sich zu Beginn keine Blöße und vollendete gleich den ersten Drive mit einem Touchdown zur 7:0-Führung. Doch auch die Steirer, die erstmals seit zehn Jahren wieder im Endspiel standen, antworteten umgehend. Der österreichische Quarterback Bastian Steinmair konnte nach einem Pass auf Dean Opara gleich wieder ausgleichen.

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Dann spielten die Abwehrreihen auf beiden Seiten groß auf und ließen lange keine Punkte zu, ehe Kuhlenkamp mit seinem ersten Passing-Touchdown auf Uzay Nafile sein Team wieder in Führung brachte. In einem von vielen Verletzungsunterbrechungen geprägten Spiel kam kaum ein Spielfluss zustande. Die Steirer konnten vor der Pause mit einem Field Goal wieder auf 10:14 verkürzen. Die Dragons wollten noch einmal nachlegen, doch ein Kuhlenkamp-Pass Richtung Endzone wurde von Benjamin Hellet abgefangen. So ging es in die Kabine.

Dragons finden keine Lösung

Auch nach Seitenwechsel hatten die Steirer in den entscheidenden Situationen das Momentum auf ihrer Seite. Erst konnte US-Star Edwin Morales mit der zweiten Giants-Interception des Tages den Lauf der Dragons stoppen, dann stellte Kicker Leo Liptak mit einem unglaublichen 45-Yard-Field-Goal auf 13:14.

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Die letzten zehn Minuten des Spiels wurden zur Nervenschlacht. Während die Dragons-Offense kaum noch Raumgewinn erzielen konnte, führte Steinmair in seiner AFL-Premierensaison sein Team souverän über das Spielfeld. Vier Minuten vor Schluss schlug der Verletzungsteufel abermals zu. Diesmal musste allerdings ein Schiedsrichter ausgetauscht werden.

Showdown in der Schlussphase

Die Giants standen zwei Minuten genau vor der Endzone und entschieden sich für einen weiteren Kick und gingen erstmals in dem Spiel in Führung. Eine kuriose Regelauslegung des Schiedsrichters kam den Steirern dabei zugute. Nachdem die Uhr wegen eines verletzten Dragons-Spielers angehalten wurde, gab man die Uhr wieder frei und so hatten die Wiener nur noch zwei Minuten Zeit, das Spiel noch zu drehen.

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Doch schon beim Kick-Return tat man sich schwer und musste tief in der eigenen Hälfte starten. Kuhlenkamp versuchte noch einmal alles. Doch gegen die an diesem Abend übermächtige Giants-Defense kam man nicht durch und musste sich am Ende knapp geschlagen geben.