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ATP 250

Titelverteidiger Bublik und Halys stehen im Kitz-Finale

Ein Tennisspieler im orangenen Shirt jubelt auf dem Platz vor applaudierendem Publikum.
© GEPA pictures
Der topgesetzte Alexander Bublik und der Franzose Quentin Halys kämpfen beim ATP-Turnier von Kitzbühel um den Titel.
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Titelverteidiger Bublik setzte sich im Halbfinale am Freitag beim 6:3,6:4 gegen den Argentinier Tomas Etcheverry ebenso in zwei Sätzen durch wie Halys. Im Duell zweier in Tirol ungesetzter Tennisprofis schlug der 29-Jährige den Deutschen Yannick Hanfmann 6:4,7:6(2). Das Finale in Kitzbühel ist am Samstag (13.00 Uhr) angesetzt.

Tennisspieler schlägt den Ball mit einem Vorhandschlag auf Sandplatz.
© GEPA pictures

Geht Bublik in der Gamsstadt auf seinen zehnten Titel auf der Tour los, hat Halys bisher noch keinen gewonnen. Der Franzose stand in Kitzbühel zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale der ATP Tour. Den Sprung ins Endspiel schaffte die Nummer 83 im aktuellen Ranking davor nur in Gstaad vor zwei Jahren. In Kitzbühel hat Halys bisher noch keinen Satz abgegeben.

Bublik gewann das heuer mit 612.620 Euro dotierte Sandplatzturnier im Vorjahr gegen den Franzosen Arthur Cazaux. Der 29-jährige Kasache ließ gegen Etcheverry nur eine Breakchance des Argentiniers zu. Ein Break in jedem Satz reichte dem Weltranglisten-Elften.

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