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Schmerz-Beichte vor Aragon-GP

Bezzecchi kämpft mit Verletzung: "Dachte, mein Knie ist kaputt"

SR
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Motorradrennfahrer Marco Bezzecchi in dunkler Lederkombi und Helm sitzt auf seinem Rennmotorrad, das auf der asphaltierten Auslaufzone einer Rennstrecke steht. Im Hintergrund befinden sich eine Zuschauertribüne und eine gelbe Bandenwerbung.
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Marco Bezzecchi reist trotz körperlicher Sorgen zum 13. MotoGP-Saisonrennen nach Aragon. Der Aprilia-Star plagt sich nach wie vor mit den Folgen seines schweren Knie-Sturzes.
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Vor dem 13. Rennwochenende der laufenden MotoGP-Saison im spanischen Aragon schlägt Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi Alarm. Nach seinem starken zweiten Platz beim GP in Silverstone verriet der Italiener, wie schwer ihn seine physischen Beschwerden aktuell noch belasten. Ursache für die Sorgen sind die Nachwirkungen seines Sturzes auf dem Sachsenring, bei dem er sich an der Schulter und am linken Knie verletzte. Während sich die Schulter gut erholt zeigt, sorgt vor allem das Knie weiterhin für enorme Probleme im Cockpit.

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Marco Bezzecchi kämpft mit Knie-Verletzung

Das Rennwochenende in Silverstone verlangte dem Aprilia-Fahrer körperlich alles ab. Im Ziel stiegen die Schmerzen im linken Bein drastisch an. Bezzecchi schilderte seine Gefühlslage drastisch: Im Inneren des Knies fühle es sich noch immer so an, als wäre dort eine offene Wunde. Sogar der Knochen sei bei dem Sturz in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ärzte leisteten bei der Operation zwar hervorragende Arbeit und säuberten das Gewebe, doch der Heilungsprozess braucht schlichtweg Zeit. Ein genaues Datum für die vollständige Genesung kann der Pilot derzeit nicht nennen.

Aprilia-Star Bezzecchi jagt Jorge Martin

Motorradrennfahrer Jorge Martin mit einem bunt schimmernden Helm und Lederkombi lehnt sich auf einem schwarzen Aprilia-Renner tief in eine Rechtskurve auf der Rennstrecke.
Jorge Martin zieht in der Kurve auf: Der spanische Aprilia-Pilot legt sich beim Freien Training auf dem Motorland Aragon Circuit tief in die Rechtskurve. Der WM-Spitzenreiter geht hochkonzentriert in das 13. MotoGP-Wochenende der Saison 2026, wo er seine Führung im Klassement weiter ausbauen will. © EPA

Für den anstehenden Grand Prix in Aragon stellt sich der Italiener auf eine schwierige Aufgabe ein. Bezzecchi gab offen zu, dass er sich auf dem Kurs in einer defensiven Haltung befindet. Zwar sei sein Zustand besser als noch in Silverstone, der gewünschte Fitnessgrad sei aber noch lange nicht erreicht. Dennoch reist er mit dem Selbstvertrauen des jüngsten Podestplatzes an und will im WM-Kampf keine Punkte verschenken. (So., 30. August, 14:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker)

In der Weltmeisterschaft liegt Bezzecchi aktuell mit 31 Punkten Rückstand hinter dem führenden Jorge Martin auf dem zweiten Rang. Das Rennwochenende auf dem Kurs in MotorLand Aragon wird nicht nur für das WM-Duell richtungsweisend sein, sondern dient auch als echter Gradmesser für Aprilia im Duell mit der starken Ducati-Konkurrenz um Marc Marquez.

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