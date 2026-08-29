McLaren-Knall: F1-Weltmeister verlängert

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat sich bis mindestens zum Ende des Jahres 2030 an das McLaren-Team gebunden.

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Der 26-jährige Brite verkündete seine Entscheidung am Samstag in der Fabrik des Rennstalls in Woking. Norris fährt seit 2019 für das englische Traditionsteam und hat bisher 163 Grands Prix bestritten, mehr als jeder andere Fahrer in der Geschichte von McLaren.

"McLaren ist mein Zuhause", sagte Norris, der zuletzt die beiden WM-Läufe in Ungarn und den Niederlanden gewonnen hatte. In der Gesamtwertung liegt er etwa zur Saisonhalbzeit 83 Punkte hinter Mercedes-Spitzenreiter Kimi Antonelli an der vierten Stelle.

Schon im März des Vorjahres hatte sein australischer Teamkollege Oscar Piastri einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Teamchef Andrea Stella verwies darauf, dass McLaren damit weiterhin nicht nur auf eine der stärksten Partnerschaften zählen könne, "sondern auch auf eines der geschlossensten und am engsten verbundenen Teams in der Formel 1".