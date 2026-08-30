Doppel-Coup! Marquez nimmt Kurs auf WM

Nach dem MotoGP-Sprint am Samstag gewann Weltmeister Marc Marquez (Ducati) den GP in Aragon und ist endgültig zurück im Titelrennen. KTM-Star Pedro Acosta fuhr als Zweiter das beste Saisonergebnis für den rot-weiß-roten Rennstall ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Marquez setzte sich am Sonntag vor KTM-Pilot Pedro Acosta (+1,754 Sek.) und Polesetter Marco Bezzecchi (+3,629) durch und jubelte: "Ich konnte in der ersten Kurve die Führung übernehmen, habe dann aber einen Fehler gemacht, sodass mich zwei Fahrer überholten. Doch danach fand ich meinen Rhythmus und konnte mich durchsetzen."

8. Sieg auf Linkskurs in Aragonien

Der Linkskurs in Aragonien ist Marquez wie auf den Leib geschnitten, der siebenmalige MotoGP-Weltmeister feierte bereits den 8. Sieg auf seinem Lieblingskurs.

Nach seinem 77. Sieg in der Motorrad-Königsklasse ist der Katalane nun der erste Verfolger von WM-Leader Martin, der Fünfter hinter Alex Marquez wurde. Mit Fermin Aldeguer klassierten sich gleich fünf Spanier unter den ersten sechs. Der WM-Sechste Acosta fuhr das beste Ergebnis für KTM im Motorland ein. Enea Bastianini (8.) und Brad Binder (10.) holten ebenfalls Punkte für die KTM-Teams. Nach dem Klassiker in Misano (13. September) folgt am 20. September der Grand Prix von Österreich in Spielberg.

Marquez nur mehr 19 Punkte hinter WM-Spitze

Mit der Maximal-Ausbeute von 37 Punkten rast Marquez, der nach einer rumpeligen ersten Saisonhälfte schon aus dem Titelrennen zu sein schien, auf Platz 2 der WM-Zwischenwertung. Der Spanier liegt nur mehr 19 Punkte hinter Aprilia-Star Jorge Martin. Der anfängliche Saison-Dominator Marco Bezzecchi (Argentinien), Dritter in Aragon, liegt auch in der WM auf Platz 3. Neun Grand-Prix-Wochenenden sind nun noch ausständig.