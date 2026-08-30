Demokratie: Fast 50% sind politik-verdrossen!

Unzufriedenheit mit der Regierung, aber auch dem Polit-System.

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Um die Zufriedenheit mit dem politischen System in Österreich ist es nicht gut bestellt, zeigt die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 17. bis zum 25. 8.).

Demnach sind 49% unzufrieden, 27% finden das System mittelmäßig und nur noch 24% sind zufrieden. Für Ärger sorgen die Eindrücke, dass es sich einige gerichtet haben und die anderen arbeiten, aber nicht mehr so sehr profitieren wie früher.

Ein Problem ist die gescheiterte Integration bei zehntausenden, die nach Österreich gekommen sind und sich auch Jahre später keine feste Arbeit gesucht haben, von Sozialleistungen leben und auch beim Erlernen der deutschen Sprache kein Interesse zeigen.

In den Schulen gibt es in den Städten schon viele Klassen, wo die Muttersprache der Schüler nicht Deutsch ist – und diese auf Deutsch nicht dem Unterricht folgen können. Die Qualität der Bildung sinkt so für alle.

In Hinblick auf die EU, die Österreich viele Vorteile gebracht hat – vor allem die Ost-Erweiterung ließ die Österreicher und Wien profitieren, macht sich auch immer mehr Ernüchterung breit. Auch hier gibt es sehr gut verdienende Funktionäre und Parteisoldaten, aber in Zukunftsthemen wie der KI werden EU-Firmen zu sehr reguliert, während die Abhängigkeit von China und den USA wächst.