Migration
Karner & Co planen Asyl-Stadt in Afrika
Das Migrationsproblem ist in Europa als drängendes Thema erkannt worden. Vorne dabei sind fünf Hardliner-Innenminister, darunter Österreichs Innenminister Karner (ÖVP), die Amtskollegen Dobrindt (Deutschland), Heerma (Niederlande), Olsen Dyhr (Dänemark), Livanios (Griechenland).
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Sie beraten sich am Freitag zum Stand der Verhandlungen über ein Rückführungszentrum in Uganda. Das Ziel ist ein Rückführzentrum, auf gut Deutsch eine Asyl-Stadt, in der jene leben sollen, die aus Österreich abgeschoben werden und nicht in der Heimat aufgenommen werden.
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