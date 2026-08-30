Karner & Co planen Asyl-Stadt in Afrika

5 EU-Minister: Rückführung in außereuropäische Flüchtlingsstadt.

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Das Migrationsproblem ist in Europa als drängendes Thema erkannt worden. Vorne dabei sind fünf Hardliner-Innenminister, darunter Österreichs Innenminister Karner (ÖVP), die Amtskollegen Dobrindt (Deutschland), Heerma (Niederlande), Olsen Dyhr (Dänemark), Livanios (Griechenland).

Sie beraten sich am Freitag zum Stand der Verhandlungen über ein Rückführungszentrum in Uganda. Das Ziel ist ein Rückführzentrum, auf gut Deutsch eine Asyl-Stadt, in der jene leben sollen, die aus Österreich abgeschoben werden und nicht in der Heimat aufgenommen werden.