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Karner & Co planen Asyl-Stadt in Afrika

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Pressekonferenz mit Mikrofonen vor einer Flagge.
© APA/GEORG HOCHMUTH
5 EU-Minister: Rückführung in außereuropäische Flüchtlingsstadt.
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Das Migrationsproblem ist in Europa als drängendes Thema erkannt worden. Vorne dabei sind fünf Hardliner-Innenminister, darunter Österreichs Innenminister Karner (ÖVP), die Amtskollegen Dobrindt (Deutschland), Heerma (Niederlande), Olsen Dyhr (Dänemark), Livanios (Griechenland).

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