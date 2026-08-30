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Obduktion angeordnet

Toter Specht sorgt für Wirbel in Mehrnbach

Ein Buntspecht sitzt an einem Baum, ein weiterer schaut aus einer Baumhöhle hervor.
© Apa/Symbolbild
Ein Spaziergänger (70) hat im Bezirk Ried einen toten Specht entdeckt. Der Verdacht besteht, dass der Vogel erschossen wurde.
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Ried. Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Polizei im Bezirk Ried. Ein 70-jähriger Mann entdeckte am Samstag In Stötten in der Gemeinde Mehrnbach einen toten Specht. Da der Verdacht besteht, dass der Vogel erschossen wurde, verständigte der Mann die Polizei.

Gegen 14.40 Uhr meldete der Spaziergänger seinen Fund bei den Beamten. Diese übernahmen den toten Vogel und leiteten weitere Schritte ein. Nach Rücksprache mit einer Vogelschutzorganisation soll der Specht nun genauer untersucht werden.

Todesursache wird durch Obduktion geklärt

Eine Obduktion soll klären, woran der Vogel tatsächlich gestorben ist und ob er durch einen Schuss getötet wurde. Erst nach Abschluss der Untersuchung dürfte feststehen, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt. Zu den näheren Umständen des Fundes sowie zu einem möglichen Täter liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

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