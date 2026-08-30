Mega-Baustelle bremst Verkehr auf S1 aus

Mit den Sanierungen auf der S1 soll die Verkehrssicherheit langfristig gegeben werden, ab 31. August müssen Autofahrer auf der wichtigen Nordumfahrung Wiens jedoch vorerst mit spürbaren Einschränkungen rechnen.

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Wer in den kommenden Wochen auf der S1 bei Korneuburg unterwegs ist, sollte deutlich mehr Zeit einplanen: Ab Montag, dem 31. August, starten umfangreiche Sanierungsarbeiten, die bis Mitte Oktober für Einschränkungen sorgen. Konkret wird die Autobahn im Bereich zwischen der Anschlussstelle Korneuburg West und dem Tunnel Kreuzenstein wegen Betonschäden an mehreren Bauwerken saniert. Betroffen sind nicht nur die Fahrbahnen, sondern auch Teile der Anschlussstelle sowie sämtliche Rampen des Knotens Korneuburg. Für zahlreiche Verkehrsteilnehmer bedeutet das über Wochen hinweg erhöhte Aufmerksamkeit und zusätzliche Geduld.

Ganz gesperrt wird die S1 während der Bauphase zwar nicht, dennoch dürften die Arbeiten spürbar für alle Betroffenen sein. Beide Fahrtrichtungen bleiben grundsätzlich befahrbar, die Fahrstreifen werden allerdings verengt. Zusätzlich gilt im Baustellenbereich ein reduziertes Tempolimit. Vor allem im Früh- und Abendverkehr könnten sich dadurch längere Verzögerungen in Form von Staus bilden.

Besonders herausfordernd werden zwei Wochenenden im Herbst. Von 25. bis 28. September ist die Fahrtrichtung Vösendorf gesperrt, von 16. bis 19. Oktober folgt die Sperre in Richtung Korneuburg. Zeitgleich werden jeweils zwei Rampen des Knotens Korneuburg gesperrt. Eine kurze Verschnaufpause gibt es von 28. September bis 4. Oktober, wenn die Bauarbeiten wegen einer nächtlichen Tunnelwartung unterbrochen werden. Bis 19. Oktober sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein, wenn alles nach Plan verläuft.