Traktor-Show mit Kultfaktor: 24 Stunden Vollgas in Reingers

Das Wochenende über stand das niederösterreichische Reingers wieder im Zeichen knatternder Motoren, Leidenschaft und beeindruckender Ausdauer - beim 22. Internationalen Traktorrennen über 24 Stunden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim 22. Internationalen Traktorrennen war die Waldviertler Gemeinde Reingers von Donnerstag bis Samstag wieder Bühne für historische Landtechnik und packenden Motorsport. Rund 100 Teams aus dem In- und Ausland gingen mit ihren aufwendig restaurierten Traktoren an den Start. Beim legendären 24-Stunden-Rennen waren nicht nur starke Motoren gefragt, sondern auch Teamgeist, Konzentration und die richtige Strategie.

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer beim Besuch des 22. Internationalen Traktorrennens in Reingers. © Rudolf Preyer

"Starke Traktoren, starke Patrioten und ein starker Bezug zur Heimat. Dieses einzigartige Spektakel bringt für die gesamte Region positive Impulse, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus", zeigte sich FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.

Traktorrennen in Reingers stand wieder ganz im Zeichen von Tradition, Motorsport und Gemeinschaft. © Werner und Tina Burian / TOC Rei

20.000 Zuschauer vor Ort

Stolze 20.000 Zuschauer verfolgten das Megaspektakel. Das enorme Interesse an der Veranstaltung zeigte sich aber schon Monate vor Rennbeginn: Kurz nach dem Beginn der Anmeldung im November 2025 waren sämtliche Startplätze vergeben, mehrere Teams mussten auf die Warteliste ausweichen. Entsprechend groß war auch der Andrang rund um die Rennstrecke.

Das Traktorrennen in Reingers begeisterte 20.000 Zuschauer. © Werner und Tina Burian / TOC Rei

Neben dem Renngeschehen sorgten Festzelt, regionale Schmankerl, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm für ausgelassene Stimmung. Das Internationale Traktorrennen hat sich längst zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender entwickelt und lockt Jahr für Jahr Besucher aus ganz Österreich sowie den Nachbarländern ins Waldviertel.