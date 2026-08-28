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Bussard-Wunder in NÖ: Geschwister vereint

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© APA/VIER PFOTEN
Zwei mutmaßliche Wespenbussard-Geschwister sind in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf wiedervereint worden.
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Die beiden Jungtiere wurden im Abstand von zwei Tagen einzeln in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) gerettet und nach Haringsee gebracht. Die Vögel waren laut Angaben vom Freitag zunächst in einem schlechten Zustand, erholen sich aber nun.

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Die Tiere tragen die Namen "Solis" und "Helios". "Dass die beiden kleinen Wespenbussarde Geschwisterchen sind, wurde auch bei der Zusammenführung ersichtlich – sie kannten sich offensichtlich, was ihrer Genesung sehr zuträglich war", hielt Vier Pfoten in einer Aussendung fest. "Es war wirklich schön zu beobachten, wie sie positiv aufeinander reagierten. Zu 100 Prozent können wir es natürlich nicht sagen, ob sie aus dem gleichen Nest stammen, aber die Umstände deuten schon sehr darauf hin", erklärte Hans Frey, der Leiter der EGS Haringsee.

Die Frage sei nun, ob die Jungtiere noch rechtzeitig für ihren ersten großen Zug nach Afrika fit werden, der Herbstzug ist bereits im Gange. Andernfalls besteht für "Solis" und "Helios" auch die Möglichkeit, in der EGS Haringsee den Winter zu verbringen.

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