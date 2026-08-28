oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gesundheitswesen

NÖ-Notarzt-Krise: Hergovich warnt vor Sparkurs

OR
von
Hergovich stellt sich gegen den "Gesundheitsplan 2040plus".
© APA/MAX SLOVENCIK
Im "NÖ heute"-Sommergespräch kritisiert SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich die Sparmaßnahmen im niederösterreichischen Gesundheitswesen.
OE24 auf Google bevorzugen

Insbesondere den "Gesundheitsplan 2040plus", der die Reduktion von elf Notarztstützpunkten vorsieht, lehnt er ab.

Auch interessant

Minister ließ sich auf Kosten der Steuerzahler schminken

Bis zu 1.000 Kalorien: So wird Ihre Wanderung zum Fettverbrenner

Süße Reunion: Haribo & Rittersport bringen gemeinsame Schokolade zurück

Zwar sei der Ausbau von qualifizierten Notfallsanitätern richtig, jedoch betonte er: "Das ändert aber nichts daran, dass der Notarzt nicht zu ersetzen ist." Gesundheit dürfe kein Sparposten sein. Dem Gesundheitspakt habe die SPÖ nur unter der Prämisse eines gleichwertigen Ersatzes bei Einrichtungsschließungen zugestimmt – eine Bedingung, die er wegen teils längerer Anfahrtszeiten nicht erfüllt sieht.

Zusammenarbeit mit Landbauer ausgeschlossen

Eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Landeschef Udo Landbauer schließt er im Gesundheitsbereich aus und bietet stattdessen der ÖVP an, gemeinsam wieder stärker zu investieren, statt Standorte zu schließen. "Ich möchte eine andere Politik als Udo Landbauer", so Hergovich. Beim Thema Migration plädiert er dafür, Menschen in Not zu helfen, Zuwanderung aber zugleich zu begrenzen. Wer Regeln, Frauenrechte oder die Demokratie missachte, müsse das Land verlassen. Seine parteiinterne Wiederwahl mit 86 Prozent – nachdem Ulrike Königsberger-Ludwig eine mögliche Gegenkandidatur zurückgezogen hatte – wertet Hergovich abschließend als klare Bestätigung seines "Kurses der Mitte".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Der oe24-Podcast zur Ampel-Koalition

Steinbutt aus der Turbotière

Rogan bald Papa?

Wandern im Thayatal: Bunker, Eishöhlen & Eulen

NÖ-Notarzt-Krise: Hergovich warnt vor Sparkurs

Corvette C7 kommt als Premiere Edition

Sport- und Medienaktivitäten sind gesichert

Hitze-Schock: Weinlese startet extrem früh!

Teurer Rauswurf: Staat zahlt Ex-PH-Rektor

Star-Regisseur: USA schuld an Flüchtlingskrise