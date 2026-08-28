Steinbutt aus der Turbotière

Mit einer ganz besonderen Spezialität macht derzeit das vielfach ausgezeichnete Landhaus Bacher in der Wachau von sich reden: Steinbutt mal ganz edelklassisch im Family-Style zum Teilen.

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. Mit einer besonderen Spezialität sorgt das vielfach ausgezeichnete Landhaus Bacher (2 Michelin-Sterne, 5 Gault& Millau-Hauben und 100 Falstaff-Punkten) in der Wachau derzeit für Aufmerksamkeit: Steinbutt, ganz klassisch im Kupferkessel (Turbotière). Bereits die Präsentation ist ein Erlebnis. Der Steinbutt wird im Ganzen in einem rautenförmigen Kupferkessel, der sogenannten Turbotière, knapp unter dem Siedepunkt pochiert. Diese besonders schonende Zubereitungsart bewahrt Saftigkeit, Struktur und den feinen Eigengeschmack des Edelfisches. Anschließend wird er direkt am Tisch filetiert und vor den Gästen angerichtet. Je nach Saison begleiten Morcheln oder Spargel sowie eine samtige Beurre Blanc den Fischklassiker und unterstreichen dessen elegante Aromatik. Für die passende Weinbegleitung empfehlen Susanne Dorfer-Bacher und Sommelier Georg Damberger cremig-elegante Chardonnays mit Reife.

Susanne Dorfer-Bacher filetiert den Fisch am Tisch. © Wolfgang Neuhuber

Vier Gourmetmenüs mit Wahlfreiheit

Während viele Spitzenrestaurants weltweit nur noch ein einziges Degustationsmenü anbieten, setzt das Sterne-Koch Thomas Dorfer weiterhin auf Vielfalt. Gäste können aus vier Gourmetmenüs wählen und diese dank variabler Portionsgrößen auch individuell kombinieren. Das Sommermenü begeistert mit Gerichten wie BBQ-Kaisergranat, Pfirsich und Stracciatella, gegrilltem Stör, Spitzkraut von der Holzkohle und Räucheraal. Als Dessert folgt geschmorte Wachauer Marille mit karamellisierten Pekannüssen und Maisgrieß-Flammerie. Besonders zeitgemäß: Das Menü ist auch in einer vegetarischen Variante erhältlich. Das Landhaus-Menü spannt den Bogen von marinierter Entenleber mit Marille über das Rutzenmooser Lamm bis zur Wachauer Feige.

Klassiker mit Kultstatus

Bei den Sommermenüs dominieren die Fisch-Gerichte mit Stör, Saibling, etc. © Lukas Kirchgasser

Wer die kulinarischen Signatures des Hauses erleben möchte, greift zum klassischen Menü. Dort findet sich unter anderem das legendäre Kaviar-Ei, das seit rund 35 Jahren zu den bekanntesten Gerichten des Landhaus Bacher zählt. Weitere Höhepunkte sind gegrillter OX-Rieddeckel à la Fiorentina, Schwarzes Schaf (Schafkäse in Asche) mit Wachauer Marille sowie Sonnenblumen-Knusper und Zwetschkenknödel zum Abschluss.

Auch mittags lohnt sich der Besuch: Donnerstag und Freitag werden österreichische Küchenklassiker in Menüform serviert.

Trotz aller Auszeichnungen steht hier jedoch nicht die Inszenierung im Vordergrund, sondern entspannter Hochgenuss. Gerade deshalb wird der neue Steinbutt aus der Turbotière zum kulinarischen Star eines Hauses, das Tradition und Spitzenküche auf besonders charmante Weise vereint. www.landhaus-bacher.at