× Die Streaming-Highlights zum Jahreswechsel

Die Neuerscheinungen rund um Silvester auf Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Komödie: "Und dann kam Dad " mit Robert de Niro



Robert De Niro droht als kauziger italo-amerikanischer Dad den Heiratsantrag seines Sohnes zu vermasseln. Mit Stand-up-Star Sebastian Maniscalco.

Ab 05. Jänner auf Sky streamen





Krimi: "Blue Bloods" - 13. Staffel



In ihren Adern fließt blaues Blut: Familie Reagan arbeitet bei der New Yorker Polizei und ermittelt zwischen Abendbrottisch und Streife.

Ab 29. Dezember auf Sky streamen





History: "Königinnen, die die Welt veränderten"

Dokumentationsreihe, die einige historische Königinnen vorstellt, die Macht und Einfluss nicht nur durch ihre gesellschaftliche Position erringen konnten, sondern auch durch Intelligenz, Strategie und Charakterstärke.

Ab 05. Jänner auf Sky streamen





Horror-Komödie: "Renfield" mit Nicolas Cage



Renfield hat keine Lust mehr, Graf Dracula zu dienen. Kann Polizistin Rebecca ihm zur Freiheit verhelfen?

Ab 01. Jänner auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Komödie: "Mamma Mia! Here We Go Again"

Eine junge Frau lädt drei Ex-Lover ihrer freigeistigen Mutter zu ihrer Hochzeit auf einer griechischen Insel ein, um herauszufinden, wer von ihnen ihr Vater ist.

Ab 01. Jänner auf Netflix streamen





Mysterie-Serie: "In ewiger Schuld"



Als Maya ihren ermordeten Mann auf einer versteckten Überwachungskamera sieht, stößt sie auf eine tödliche Verschwörung, die weit in ihre Vergangenheit reicht.

Ab 01. Jänner auf Netflix streamen





Doku: "Du bist, was du isst - Ein Zwillingsexperiment"

Um zu erkunden, wie bestimmte Lebensmittel sich auf den Körper auswirken, ändern eineiige Zwillinge für ein Experiment acht Wochen lang ihre Ernährungsweise und ihren Lebensstil.

Ab 01. Jänner auf Netflix streamen





Action: "The Brothers Sun"

Als seine Familie ins Visier geheimnisvoller Feinde gerät, muss ein Triadenmitglied aus Taipeh seine eigensinnige Mutter und seinen ahnungslosen Bruder in Los Angeles beschützen.

Ab 01. Jänner auf Netflix streamen



Weitere Film-Highlights auf Netflix

1. Jänner:

Doku: „Bitconned: Der Betrug mit der Cryptowährung Centra“ (auf Netflix streamen)

Drama: „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ (auf Netflix streamen)

Action-Thriller: „Lola rennt“

Komödie : „Das perfekte Geheimnis“ (auf Netflix streamen)

2. Januar: Sci-Fi-Action: „Morbius“

4. Januar: Drama: „Die Schneegesellschaft“ (auf Netflix streamen)

5. Januar

Romantische Komödie: „Good Grief“ – (auf Netflix streamen)

Doku: „Man On The Run“



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

1. Januar

Comedy: „Loudermilk“ Staffel 1 bis 3

Krimi-Drama: „Gomorrah“ Staffel 1 bis 3 (auf Netflix streamen)

Romantisches Drama: „Orange Days“

Action-Anime: „Sword Art Online: Alicization – War of Underworld“ (auf Netflix streamen)

4. Januar: Sci-Fi-Fantasy-Anime: „Delicious in Dungeon“ (auf Netflix streamen)

5. Januar: K-Horror: „Gyeongseong Creature“ Teil 2 (auf Netflix streamen)



Highlights auf Netflix für Kinder

1. Januar: Familienabenteuer: „Das fliegende Klassenzimmer“

2. Januar

Familiendrama: „Ostwind – Aufbruch nach Ora“

Familiendrama: „Ostwind – Aris Ankunft“



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Action-Komödie: "Mafia Mamma" mit Toni Colette, Monica Bellucci und Sophia Nomvete

Das Leben der Vorstadt-Mama Kristin liegt in Trümmern: Als ihr Sohn auszieht, ihr Mann sie betrügt und ihr Berufsleben am Scheideweg steht, sehnt sie sich nach einer Veränderung. Durch einen unerwarteten Anruf aus Italien erfährt sie, dass ihr Großvater gestorben ist. Kristin reist nach Rom und muss herausfinden, dass ihr Großvater Oberhaupt eines Mafia-Clans war und sie sein Erbe antreten soll.

Ab 03. Jänner auf Amazon Prime streamen





Action: "A Day to Die" mit Bruce Willis

Connor ist Teil einer militärischen Ghost Unit, die bei einer blutigen Geiselbefreiung vom Hauptunterhändler Captain Alston hintergangen wird. Fünfzehn Jahre später ist Connor Bewährungs-Offizier. Als Connor einen Mann des lokalen Drogenbarons in Notwehr erschießt, kidnappt dieser seine Frau. Connor hat keine Wahl, er muss sein altes militärisches Team zu Hilfe holen.

Ab 31. Dezember auf Amazon Prime streamen





Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

30. Dezember:

Historiendrama: „Sisi & Ich“ (auf Amazon Prime streamen)

Horror: „X“ (auf Amazon Prime streamen)

1. Januar

Militärdrama: „Das Urteil von Nürnberg“ (auf Amazon Prime streamen)

Krimi-Drama: „Thelma & Louise“ (auf Amazon Prime streamen)

Animationskomödie: „Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (auf Amazon Prime streamen)

3. Januar: Drama: „Das Glück des Augenblicks“ (auf Amazon Prime streamen)

4. Januar

Action-Thriller: „The Gentlemen“ (auf Amazon Prime streamen)

Romantische Drama-Komödie: „Auerhaus“ (auf Amazon Prime streamen)

5. Januar

Sci-Fi-Thriller: „Foe“ (auf Amazon Prime streamen)

Mystery-Thriller: „Marlowe“ (auf Amazon Prime streamen)

Weitere Serien-Highlights auf Amazon Prime

1. Januar: K-Drama: „Marry My Husband“

5. Januar: Doku: „James May: Our Man in India“ Staffel 3



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony



Die Zeremonie ehrt zahlreiche prominente Neuzugänge, unter anderem Sheryl Crow, Missy Elliott oder George Michael.

Ab 02. Jänner auf Disney streamen





Doku: Staffel 1: "Betrug: Der perfekte Ehemann"

Eine Frau findet heraus, dass ihr Ehemann, ein Highschool-Lehrer, sexuelle Übergriffe an seinen Schülern beging.

Ab 03. Jänner auf Disney streamen



Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

3. Januar

Staffel 1: „FX’s Class of ‘09″

Staffel 1: „Ishura“

Staffel 6 „Camp Kikiwaka“

Staffel 7 „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen“