Koffer ausgepackt? Diese Wiener Lokale verlängern den Urlaub

Der Urlaub ist vorbei, die Koffer sind ausgepackt, aber das Fernweh ist noch da? Dann holen Sie sich Griechenland, Italien, Spanien und Mexiko einfach auf den Teller. Diese Wiener Lokale verlängern das Urlaubsgefühl mit mediterranen Aromen, Tacos, Tapas und einem Glas Wein.

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Kaum zurück aus dem Urlaub, vermisst man oft genau diese kleinen Dinge: die Taverne in einer Seitengasse, ein langer Abend bei gutem Essen, ein Glas Wein und das Gefühl, dass niemand auf die Uhr schaut. Zum Glück müssen Sie dafür nicht gleich wieder einen Flug buchen. Wien hat jede Menge Lokale, die kulinarisch einen kleinen Kurzurlaub ermöglichen. Wir nehmen Sie mit auf eine Genussreise von Griechenland über Italien und Spanien bis nach Mexiko.

Griechisch: Thanos Taverna & Ellas

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Für authentisches Tavernen-Feeling geht es in den 6. Bezirk zu Thanos Taverna. Dort stehen traditionelle griechische Gerichte auf der Karte – darunter hausgemachter Gyros, Moussaka und Spinat-Feta-Strudel. Dazu gibt es griechischen Eistee aus Kräutern, griechisches Bier und eine Auswahl an Weinen.

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Wer lieber mitten im ersten Bezirk sitzt, kann bei Ellas am Judenplatz Platz nehmen. Das Konzept verbindet mediterrane Küche mit griechischem Einfluss. Auf der Karte finden sich unter anderem Moussaka, Spanakopita, Souvlaki, gegrillter Wolfsbarsch und griechische Desserts.

Italien: Panigl & Trattoria Officina

Panigl © Panigl

Italien geht eigentlich immer und besonders gut lässt sich das Dolce-Vita-Gefühl in einer Trattoria verlängern. Die Panigl Trattoria Enoteca in der Josefstadt verbindet italienische Küche mit einer umfangreichen Weinauswahl. Das Restaurant wird auch im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2026 geführt.

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Etwas moderner geht es in der Trattoria Officina im 4. Bezirk zu. Im Mittelpunkt steht neapolitanische Pizza, ergänzt um Antipasti, Salate und wechselnde Tagesgerichte. Viele Produkte kommen direkt aus Italien, darunter auch das verwendete neapolitanische Mehl.

Spanien: Lobo y Luna & PACO

Lobo y Luna © Lobo y Luna

In Spanien gehört Essen vor allem zum langen Abend. Viele kleine Teller, ein Glas Wein und bloß kein Zeitdruck, dieses Lebensgefühl lässt sich auch in Wien nachstellen. Im 7. Bezirk ist Lobo y Luna eine passende Adresse. Das Lokal setzt auf Tapas und spanische Weine und bietet auch ein Chefmenü mit einer Auswahl verschiedener kleiner Gerichte. Im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2026 wird es mit 85 Punkten geführt.

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Noch näher an einer klassischen spanischen Tapasbar ist PACO im 9. Bezirk. In der Schauküche können Gäste den Köch bei der Arbeit zusehen, auf der Karte stehen authentische Gerichte aus verschiedenen Regionen Spaniens. Dazu gibt es Sherry, Cava und spanische Weine.

Mexiko: Der Tacos-Hermanos-Hype

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Für den jüngsten Hype auf unserer kulinarischen Reise geht es nach Mexiko. Tacos Hermanos hat sich vom beliebten Naschmarkt-Pop-up zu einem eigenen Lokal in der Kolingasse 7 im 9. Bezirk entwickelt. Das Konzept setzt auf authentische mexikanische Tacos. Nachdem sich am Naschmarkt bereits lange Warteschlangen gebildet hatten, wurde im Juli 2026 das fixe Lokal eröffnet.

Der Urlaub ist vorbei? Nicht ganz

Natürlich ersetzt kein Wiener Lokal einen Abend am Meer. Aber manchmal reicht schon das richtige Essen, ein gutes Glas Wein und ein bisschen Zeit, um sich für ein paar Stunden wieder zurück in den Urlaub zu versetzen.