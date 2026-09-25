'Ribelli': Lido-Flair und Sharing-Gerichte

Mit frischem Konzept, neuem Design und einer Speisekarte voller italienischer Klassiker und kreativer Neuinterpretationen schlägt das Ribelli im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier in Wien 7 ein neues Kapitel auf.

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Leitidee: Italienisches Sommergefühl

Inspiriert wurde das neue Konzept von den italienischen Lidos, den traditionellen Strandbädern, die für entspannte Nachmittage, gutes Essen und geselliges Beisammensein stehen. Dieses Lebensgefühl zieht sich durch das gesamte Restaurant. Kräftige Blau- und Gelbtöne prägen das von BWM Designers & Architects gestaltete Interieur und schaffen eine lebendige Atmosphäre.

Köstliche Burrata serviert mit Rotkraut und Fenchel. © Stelzmüller

Herzstück des neuen Ribelli ist die überarbeitete Speisekarte. Den Auftakt bilden vielfältige Antipasti. Besonders hervorzuheben ist die Burrata Speciale mit Rotkraut, Fenchel und gerösteten Pekannüssen. Zu den Highlights zählt außerdem das Fritto Misto, bei dem Garnelen, Calamari, Sardinen und Zander knusprig frittiert und mit würziger Mayonnaise gereicht werden.

Pizza Innovation mit Mortadella und Pistazien. © stelzmüller

Neben beliebten Klassikern sorgen neue Kreationen für Abwechslung, wie die Pizza Pistacchio, kombiniert mit Mortadella, Stracciatella, Fior di Latte und reichlich Pistazien. Ebenfalls neu ist eine aromatische Pizza Bianca mit Friarielli, Salsiccia und Fior-di-Latte-Mozzarella. Passend dazu bietet das Ribelli verschiedene Spritz-Variationen mit und ohne Alkohol, ausgewählte Weine.

Ribelli Lerchenfelder Str. 1/3, 1070 Wien https://ribelli-restaurant.com/