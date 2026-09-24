Wiener Weinwandertag 2026: Die besten Heurigen-Geheimtipps

Am Wochenende vom 26. und 27. September 2026 geht das Wiener Weinwandern in die nächste Runde. Doch wo lohnt sich der Einkehrschwung abseits der bekannten Touristen-Hotspots wirklich? Wir haben uns entlang der vier Routen umgesehen und verraten die besten Insider-Spots und Heurigen-Geheimtipps.

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Der traditionelle Wiener Weinwandertag steht vor der Tür und lädt am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr zum Flanieren, Verkosten und Genießen ein. Zur Auswahl stehen vier Haupt-Routen mit unterschiedlichen Längen zwischen 2,4 und 10,8 Kilometern, die durch die schönsten Weinbaugebiete der Hauptstadt führen. Dabei warten neben bekannten Stationen auch versteckte Heurigen-Juwele darauf, entdeckt zu werden. Diese Geheimtipps sollten Sie kennen.

Route 1: Neustift am Walde bis Nussdorf (10,8 km)

Die Königsetappe führt durch die alten Weinberge des 19. Bezirks und belohnt ambitionierte Geher mit atemberaubenden Blicken über die Stadt und die Donau.

Buschenschank Windischbauer

Wer den teils massiven Besucherströmen am Nussberg etwas entkommen möchte, ist hier goldrichtig. Etwas versteckt und idyllisch zwischen den Reben gelegen, ist der Windischbauer ein echter Geheimtipp im Vergleich zu den Platzhirschen der Gegend. Genießen Sie auf Heurigenbänken im Grünen erstklassige Naturweine und bedienen Sie sich am großartigen Buffet.

Bioweinbau & Buschenschank Obermann

Nur wenige Gehminuten vom Grinzinger Platzl entfernt, sitzt man hier im lauschigen Traumgarten unter alten Oleanderbäumen. Ein echtes Paradies für Bio-Wein-Fans.

Heuriger © Getty Images

Route 2: Strebersdorf bis Stammersdorf (9,6 km)

Im 21. Bezirk geht es authentisch und herrlich urig zu. Hier wandern Sie entlang des Bisambergs und erleben Wien von seiner ländlichsten Seite.

Weinhandwerk

Am Fuße des Bisambergs liegt diese Wildkräuterbuschenschank eingebettet in die wuchernde Natur. Neben wunderbaren Bio-Weinen aus eigenem Anbau verwöhnt man Sie hier mit hausgemachten Kräuter-Schmankerln in einem der wohl schönsten Gastgärten Wiens.

Der Weingarten

Dieses sympathische Weingut in Stammersdorf wird von Quereinsteigern geführt. Neben dem klassischen Gemischten Satz überrascht der junge Heurige mit kreativen und fruchtigen Drinks wie Veilchen- oder Melonen-Spritzern, die perfekte Erfrischung auf der Wanderung.

Route 3: Ottakring (2,4 km)

Die kürzeste Route startet beim malerischen Schloss Wilhelminenberg im 16. Bezirk und ist der ideale, kurzweilige Sonntagsspaziergang mit maximalem Genuss.

Weinbau Leitner

Mitten auf den Hängen des Wilhelminenbergs (Sprengersteig) wartet die rustikale Heurigen-Schenke der Familie Leitner. Zwischen den Weinreben sitzend, genießt man nicht nur einen der spektakulärsten Ausblicke über die ganze Stadt, sondern auch deftige Spezialitäten wie die Grillstelze und dazu einen frisch gezapften Weißburgunder.

Weinwandern © Getty Images/iStockphoto

Route 4: Mauer (ca. 4,6 km)

Ganz im Süden der Stadt, im 23. Bezirk, führt diese gemütliche Strecke vorbei an architektonischen Highlights wie der Wotrubakirche geradewegs in die Weinidylle des historischen Ortes Mauer.

Heuriger Wiltschko

Mit einem herrlichen Blick bis zum Leithagebirge liegt dieser Heurige direkt am Rande des Lainzer Tiergartens in der Wittgensteinstraße. Der liebevoll geführte Familienbetrieb ist der perfekte Ort, um fernab des städtischen Trubels in Ruhe exzellente Liesinger Weine zu verkosten.

Buschenschank Grausenburger

Lust auf echten, unverfälschten Wiener Heurigen-Charme ohne Touristenkitsch? Dann sind Sie in diesem alteingesessenen Buschenschank in der Maurer Lange Gasse genau richtig. Urig, authentisch und bei den Locals sehr beliebt.