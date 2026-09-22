Neues Streetfood-Lokal "Chickz" eröffnet auf der Gumpendorfer Straße

Wer bei frittiertem Hühnchen bisher an labbrige Fast-Food-Ketten dachte, erlebt in Wien jetzt eine Geschmacksüberraschung. Auf der Gumpendorfer Straße sagt das neue Streetfood-Lokal "Chickz" faden Hendl-Klassikern den Kampf an und bringt krosses Crunchy Chicken mit feurigen Saucen nach Mariahilf.

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Die Gumpendorfer Straße im 6. Bezirk wandelt sich immer mehr zur Genussmeile. Auf Hausnummer 24 sorgt nun das "Chickz" für Aufsehen: Auf 60 Quadratmetern mit 15 Sitzplätzen, acht Stehplätzen und Self-Service-Theke dreht sich alles um perfektes Geflügel. Hinter dem Konzept steht Gründer Serhat Güler mit seinen erfahrenen Gastronomie-Partnern. Das Versprechen: Jedes Hühnerteil wird von Hand frisch paniert, verarbeitet wird ausnahmslos heimisches Steirerhuhn.

"Richtig gutes Hühnchen lebt vom Zusammenspiel einer krossen Hülle, saftigem Fleisch und einer Sauce, die den Eigengeschmack betont, anstatt ihn zu überdecken", stellt Güler klar. Sein erklärtes Ziel ist es, frittiertes Hühnerfleisch endgültig aus dem Schmuddeleck der Systemgastronomie zu befreien.

Neben Hendl gibt es im neuen Lokal auch Burger und Side-Dishes © The Guardians of Social Media

Scharf, cremig oder klebrig

Das Hendl kommt wahlweise als saftige "House Tenders" (zwei Stück) oder als knusprige "House Wings" (sechs Stück) auf den Tresen – stilecht serviert mit weichem Soft Toast, cremiger Ranch Sauce und knackigen Pickles. Wer es traditionell mag, bestellt das Chicken pur als "Classic". Wer den echten Kick sucht, wählt eine der drei internationalen Glasuren:

Nashville Style: Der Schärfe-Klassiker aus den USA. Das frisch frittierte Hendl bekommt eine heiße Glace aus Cayennepfeffer, braunem Zucker, Paprika sowie Knoblauch- und Zwiebelpulver verpasst. Das aromatische Gewürzöl sorgt für eine leuchtend rote Farbe und ein feuriges Gaumenerlebnis.

Der Schärfe-Klassiker aus den USA. Das frisch frittierte Hendl bekommt eine heiße Glace aus Cayennepfeffer, braunem Zucker, Paprika sowie Knoblauch- und Zwiebelpulver verpasst. Das aromatische Gewürzöl sorgt für eine leuchtend rote Farbe und ein feuriges Gaumenerlebnis. Buffalo Style: Der berühmteste Flügerl-Geschmack der Welt aus New York. Eine geschmeidige Emulsion aus Butter und Hot Sauce trifft auf frischen Essig, Chili und feinen Knoblauch – pikant, samtig und angenehm säuerlich.

Der berühmteste Flügerl-Geschmack der Welt aus New York. Eine geschmeidige Emulsion aus Butter und Hot Sauce trifft auf frischen Essig, Chili und feinen Knoblauch – pikant, samtig und angenehm säuerlich. Korean Style: Der Hype aus Fernost. Dunkle Gochujang-Chilipaste wird mit Sojasauce, frischem Ingwer, Knoblauch und Honig eingekocht. Das Ergebnis ist eine herrlich klebrige Textur mit süchtig machendem Umami-Geschmack.

Das Lokal auf der Gumpendorfer Straße 24 hat ab sofort geöffnet © ROBIN CONSULT

Deftige Burger, Loaded Fries und gegrillte Corn Ribs

Neben purem Knusper-Geflügel bietet die Speisekarte vier Burger-Varianten für jeden Geschmack. Vom puristischen Classic OG über den Nashville OG mit frischem Coleslaw bis hin zum Korean OG mit Sesam und dem noblen Truffle OG mit feiner Trüffelsauce und Parmesan reicht die Palette.

Wer dazu die passenden Beilagen sucht, greift zu den üppigen Loaded Fries mit knusprigen Nashville-Tendern, Saucen und Krautsalat oder bestellt gegrillte Corn Ribs mit scharfem Cajun-Gewürz und Limettensaft. Verschiedene Dips wie Buffalo OG, Honey Mustard oder Trüffel runden das Angebot ab.