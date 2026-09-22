Future Food Week 2026: Dieses Festival erobert Wien im Oktober

Vom 1. bis 10. Oktober dreht sich in Wien alles um die Zukunft des Essens. Bei der Vienna Future Food Week warten mehr als 30 Events, Pop-ups, Workshops, Food-Koops und Partys.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer Essen nicht einfach nur gerne isst, sondern sich auch dafür interessiert, was morgen auf unseren Tellern landet, sollte sich Anfang Oktober etwas Zeit freihalten. Denn dann verwandelt sich Wien zehn Tage lang in einen Treffpunkt für Foodies aus aller Welt. Vom 1. bis 10. Oktober 2026 findet die Vienna Future Food Week statt. Organisiert vom Food-Magazin Popchop, bringt das Festival Köch:innen, Gastronom:innen, Winzer:innen, Produzent:innen und Food-Begeisterte an unterschiedlichen Locations in Wien zusammen.

10 Tage, über 30 Events und ganz viel Food

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Von klassischen Dinner-Events ist dabei einiges entfernt. Das Programm reicht von Pop-ups und Food-Kooperationen über Workshops und Talks bis hin zu Take-overs und Partys. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst gut zu essen. Die Veranstalter wollen sich auch mit der Frage beschäftigen, wie unsere Esskultur in Zukunft aussehen könnte. Nachhaltigkeit, Handwerk, Design, gesellschaftliche Entwicklungen und neue Formen der Gastronomie gehören deshalb genauso zum Programm wie gutes Essen. Und einige der angekündigten Events klingen bereits ziemlich verlockend.

Buchtel von Sternekoch Lukas Mraz

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eine der süßesten Kooperationen kommt von Lukas Mraz. Der Sternekoch hat für die Vienna Future Food Week eine eigene Buchtel kreiert. Wer die Popchop-Buchtel probieren möchte, muss dafür nicht einmal durch halb Wien tingeln: Sie ist während der gesamten Festivalwoche bei Joseph Brot erhältlich. Dazu gibt es natürlich auch die passende Weinbegleitung. Am 8. Oktober schenkt Österreichs Winzer des Jahres Christian Tschida unter dem Motto "Alles in Butter" in der R&Bar aus.

Internationale Gastro-Szene zu Gast

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch international wird ordentlich aufgekocht. Am 3. Oktober treffen in der Cucina Itameshi Zürich und Wien aufeinander. Die Sacchi Bar aus Zürich und Szenegastronom Patrick Schindler bringen dabei ihre Interpretation von thailändisch-italienischer Küche nach Wien. Am 6. Oktober wird es griechisch: Das Restaurant Poster aus Thessaloniki übernimmt das Bistro Fantasy und bringt ein bisschen Griechenland-Feeling in die Wiener Gastro-Szene.

Nose-to-Tail: Auch beim Fleisch wird experimentiert

Wer wissen möchte, was man aus einem Tier tatsächlich alles machen kann, sollte sich die Events mit der Londoner Metzgerin Flora Phillips vormerken. Gemeinsam mit Cucina Alchimia ist sie bei der großen Daytime Opening Party am 3. Oktober dabei. Wer danach noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, kann am 5. Oktober bei ihrem "Wild"-Workshop im Café Kandl selbst mitmachen. Hier geht es um Nose-to-Tail und damit um einen Ansatz, bei dem möglichst viele Teile eines Tieres verarbeitet werden sollen, statt nur die klassischen Stücke zu verwenden.

Wenn Food auf Design trifft

Essen ist längst auch eine Designfrage und genau dieser Verbindung widmet sich ein weiterer Teil des Festivals. Das Barcelonaer Designstudio fofo spricht am 5. Oktober im Hotel Motto darüber, wo sich Food und Design überschneiden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich. Noch ungewöhnlicher wird es beim RAT Supper Club aus Berlin. Unter dem Titel "The Living Symbiosis" erwartet die Gäste am 2. Oktober im The Social Hub eine Dinner-Performance, die sich unter anderem von Friedensreich Hundertwasser inspirieren lässt.

Vienna Future Food Week 2026 im Überblick

Die Vienna Future Food Week versteht sich damit weniger als klassisches Food-Festival und mehr als zehntägiges Experimentierfeld für die Esskultur von morgen. Ob man neue Restaurants entdecken, internationale Gastro-Konzepte kennenlernen, bei einem Workshop selbst Hand anlegen oder einfach ein ziemlich gutes Dinner genießen möchte: Das Programm bietet eine Mischung aus Food, Kultur, Design und Gastro.

Wann? 1. bis 10. Oktober 2026



1. bis 10. Oktober 2026 Wo? Verschiedene Locations in ganz Wien



Verschiedene Locations in ganz Wien Was? Mehr als 30 Events rund um Food, Gastronomie, Design und Nachhaltigkeit



Mehr als 30 Events rund um Food, Gastronomie, Design und Nachhaltigkeit Für wen? Für alle, die gutes Essen und Food Culture lieben



Für alle, die gutes Essen und Food Culture lieben Kosten: Viele Events sind kostenlos, für einige Veranstaltungen sind Tickets oder Reservierungen notwendig.

Das komplette Programm und alle Infos gibt es bei Popchop / Vienna Future Food Week.