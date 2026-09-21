Die beste Pizza der Welt kommt 2026 überraschend aus London

Neapel, Mailand oder doch London? Das neue Ranking "50 Top Pizza World 2026" sorgt für eine Überraschung: Die beste Pizzeria der Welt befindet sich ausgerechnet in London. Auch ein Wiener Lokal mischt im internationalen Spitzenfeld mit – verpasst die Top 50 allerdings knapp.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn es darum geht, wo es die beste Pizza der Welt gibt, scheint die Antwort eigentlich auf der Hand zu liegen: Neapel natürlich. Doch das aktuelle Ranking "50 Top Pizza World 2026" beweist, dass längst auch weit außerhalb Italiens Pizza auf absolutem Spitzenniveau gebacken wird. An der Spitze steht diesmal "Napoli on the Road" in London, gefolgt von "Una Pizza Napoletana" in New York und "Confine" in Mailand.

Bewertet wird bei "50 Top Pizza" nicht durch ein öffentliches Voting, sondern von anonymen Inspektoren. Neben der Pizza selbst fließen unter anderem die Qualität der Zutaten, der Service, die Getränkeauswahl und das Ambiente in das Ergebnis ein.

Das ist die beste Pizzeria der Welt

Hinter "Napoli on the Road" steht der aus Kampanien stammende Pizzabäcker Michele Pascarella. Was 2016 mit einem kleinen Piaggio-Foodtruck begann, entwickelte sich zu einer der international meistgefeierten Pizza-Adressen. 2026 schafft Pascarella nun den Sprung an die Weltspitze.

Mittlerweile gibt es drei Standorte in London: in Chiswick in der 9A Devonshire Road, in Richmond in der 12 Red Lion Street und in Soho in der 140 Wardour Street. Besonders zentral liegt damit das Lokal in Soho, nur wenige Gehminuten vom Piccadilly Circus entfernt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Serviert wird moderne neapolitanische Pizza, bei der Tradition und ungewöhnliche Ideen aufeinandertreffen. Für den Teig verwendet das Team eine eigens entwickelte Mischung aus drei Mehlsorten. Die Beläge wechseln mit den Jahreszeiten, viele Zutaten stammen aus Italien oder von ausgewählten britischen Produzenten.

Neben Klassikern wie Margherita, Marinara und Diavola stehen kreative Varianten auf der Karte. Dazu zählen die "Cheesewick" mit Büffelricotta, Stracciatella aus Apulien, Stilton und Tomatenmarmelade oder die "Wild Marinara" mit Sardellen aus Cetara, Oliven, Kapern und Bärlauchpesto. Besonders berühmt ist die "Ricordi d’Infanzia" mit langsam gekochtem Rinderragout, Parmesan-Fondue und reichlich geriebenem Parmesan. Sie wurde bereits 2025 von "50 Top Pizza" zur besten Pizza der Welt gekürt.

Das sind die 50 besten Pizzerien der Welt 2026

Aufgrund mehrerer geteilter Platzierungen umfasst die Top-50-Liste tatsächlich mehr als 50 Lokale.

Napoli on the Road – London, England Una Pizza Napoletana – New York, USA Confine – Mailand, Italien I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien Pizzeria Sei – Los Angeles, USA Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien RistoPizza by Napoli sta ca – Tokio, Japan Baldoria – Madrid, Spanien The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japan Razza – Jersey City, USA Allería – Providencia, Chile Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien I Tigli – San Bonifacio, Italien 50 Kalò – Neapel, Italien Avenida Calò – Rom, Italien gigi’s – Sydney, Australien Fiata – Hongkong, China Pizzardi Artigianale – Bogotá, Kolumbien QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien Dry Milano – Mailand, Italien Cambia-Menti – Caserta, Italien Sasà Martucci – Caserta, Italien BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italien IMperfetto – Puteaux, Frankreich 50 Kalò – London, England Ti Amo – Adrogué, Argentinien La Clásica – San Salvador, El Salvador Truly Pizza – Dana Point, USA Francesco Martucci Miami – Miami, USA Spacca Napoli – Seoul, Südkorea Sartoria Panatieri – Barcelona, Spanien Don Antonio – New York, USA Crosta – Makati, Philippinen Jay’s – Kenmore, USA Pizza Zulu – Fürth, Deutschland Massilia – Bangkok, Thailand Robert’s – Chicago, USA Ribalta – New York, USA nNea – Amsterdam, Niederlande Flama – Miraflores, Peru Leña – Cleveland, USA Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slowakei La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italien A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasilien SHOP225 – Melbourne, Australien La Notizia – Neapel, Italien Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Japan Unica Pizzeria – São Paulo, Brasilien La Leggenda – Miami, USA ‘O Munaciello – Miami, USA a mano – Makati, Philippinen Forno d’Oro – Lissabon, Portugal Bottega – Peking, China

© Getty Images

Wiener Pizzeria verpasst Top 50 nur knapp

Auch Österreich ist im erweiterten Spitzenfeld vertreten. Die Wiener "Via Toledo" in der Laudongasse 13 im achten Bezirk landet auf Rang 52 – und verpasst damit die Top 50 lediglich um zwei Plätze.

Ganz ohne großen Erfolg bleibt Wien allerdings nicht: Im separaten Europa-Ranking 2026 belegt die "Via Toledo" den starken zehnten Platz. Gelobt werden vor allem die italienischen Zutaten, die unterschiedlichen Teigvarianten und die durchdachten Weinbegleitungen.

Damit liegt die beste Pizza der Welt 2026 zwar in London – für ausgezeichnete Pizza muss man von Wien aus aber dennoch nicht zwingend ins Flugzeug steigen.