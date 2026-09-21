50 Top Pizza Ranking
Die beste Pizza der Welt kommt 2026 überraschend aus London
Wenn es darum geht, wo es die beste Pizza der Welt gibt, scheint die Antwort eigentlich auf der Hand zu liegen: Neapel natürlich. Doch das aktuelle Ranking "50 Top Pizza World 2026" beweist, dass längst auch weit außerhalb Italiens Pizza auf absolutem Spitzenniveau gebacken wird. An der Spitze steht diesmal "Napoli on the Road" in London, gefolgt von "Una Pizza Napoletana" in New York und "Confine" in Mailand.
Bewertet wird bei "50 Top Pizza" nicht durch ein öffentliches Voting, sondern von anonymen Inspektoren. Neben der Pizza selbst fließen unter anderem die Qualität der Zutaten, der Service, die Getränkeauswahl und das Ambiente in das Ergebnis ein.
Das ist die beste Pizzeria der Welt
Hinter "Napoli on the Road" steht der aus Kampanien stammende Pizzabäcker Michele Pascarella. Was 2016 mit einem kleinen Piaggio-Foodtruck begann, entwickelte sich zu einer der international meistgefeierten Pizza-Adressen. 2026 schafft Pascarella nun den Sprung an die Weltspitze.
Mittlerweile gibt es drei Standorte in London: in Chiswick in der 9A Devonshire Road, in Richmond in der 12 Red Lion Street und in Soho in der 140 Wardour Street. Besonders zentral liegt damit das Lokal in Soho, nur wenige Gehminuten vom Piccadilly Circus entfernt.
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Serviert wird moderne neapolitanische Pizza, bei der Tradition und ungewöhnliche Ideen aufeinandertreffen. Für den Teig verwendet das Team eine eigens entwickelte Mischung aus drei Mehlsorten. Die Beläge wechseln mit den Jahreszeiten, viele Zutaten stammen aus Italien oder von ausgewählten britischen Produzenten.
Neben Klassikern wie Margherita, Marinara und Diavola stehen kreative Varianten auf der Karte. Dazu zählen die "Cheesewick" mit Büffelricotta, Stracciatella aus Apulien, Stilton und Tomatenmarmelade oder die "Wild Marinara" mit Sardellen aus Cetara, Oliven, Kapern und Bärlauchpesto. Besonders berühmt ist die "Ricordi d’Infanzia" mit langsam gekochtem Rinderragout, Parmesan-Fondue und reichlich geriebenem Parmesan. Sie wurde bereits 2025 von "50 Top Pizza" zur besten Pizza der Welt gekürt.
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Das sind die 50 besten Pizzerien der Welt 2026
Aufgrund mehrerer geteilter Platzierungen umfasst die Top-50-Liste tatsächlich mehr als 50 Lokale.
- Napoli on the Road – London, England
- Una Pizza Napoletana – New York, USA
- Confine – Mailand, Italien
- I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien
- Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien
- Pizzeria Sei – Los Angeles, USA
- Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA
- Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien
- RistoPizza by Napoli sta ca – Tokio, Japan
- Baldoria – Madrid, Spanien
- The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japan
- Razza – Jersey City, USA
- Allería – Providencia, Chile
- Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien
- I Tigli – San Bonifacio, Italien
- 50 Kalò – Neapel, Italien
- Avenida Calò – Rom, Italien
- gigi’s – Sydney, Australien
- Fiata – Hongkong, China
- Pizzardi Artigianale – Bogotá, Kolumbien
- QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien
- Dry Milano – Mailand, Italien
- Cambia-Menti – Caserta, Italien
- Sasà Martucci – Caserta, Italien
- BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italien
- IMperfetto – Puteaux, Frankreich
- 50 Kalò – London, England
- Ti Amo – Adrogué, Argentinien
- La Clásica – San Salvador, El Salvador
- Truly Pizza – Dana Point, USA
- Francesco Martucci Miami – Miami, USA
- Spacca Napoli – Seoul, Südkorea
- Sartoria Panatieri – Barcelona, Spanien
- Don Antonio – New York, USA
- Crosta – Makati, Philippinen
- Jay’s – Kenmore, USA
- Pizza Zulu – Fürth, Deutschland
- Massilia – Bangkok, Thailand
- Robert’s – Chicago, USA
- Ribalta – New York, USA
- nNea – Amsterdam, Niederlande
- Flama – Miraflores, Peru
- Leña – Cleveland, USA
- Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slowakei
- La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italien
- A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasilien
- SHOP225 – Melbourne, Australien
- La Notizia – Neapel, Italien
- Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA
- Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Japan
- Unica Pizzeria – São Paulo, Brasilien
- La Leggenda – Miami, USA
- ‘O Munaciello – Miami, USA
- a mano – Makati, Philippinen Forno d’Oro – Lissabon, Portugal
- Bottega – Peking, China
Wiener Pizzeria verpasst Top 50 nur knapp
Auch Österreich ist im erweiterten Spitzenfeld vertreten. Die Wiener "Via Toledo" in der Laudongasse 13 im achten Bezirk landet auf Rang 52 – und verpasst damit die Top 50 lediglich um zwei Plätze.
Ganz ohne großen Erfolg bleibt Wien allerdings nicht: Im separaten Europa-Ranking 2026 belegt die "Via Toledo" den starken zehnten Platz. Gelobt werden vor allem die italienischen Zutaten, die unterschiedlichen Teigvarianten und die durchdachten Weinbegleitungen.
Damit liegt die beste Pizza der Welt 2026 zwar in London – für ausgezeichnete Pizza muss man von Wien aus aber dennoch nicht zwingend ins Flugzeug steigen.
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