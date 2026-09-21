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50 Top Pizza Ranking

Die beste Pizza der Welt kommt 2026 überraschend aus London

LR
von
© Getty Images/iStockphoto
Neapel, Mailand oder doch London? Das neue Ranking "50 Top Pizza World 2026" sorgt für eine Überraschung: Die beste Pizzeria der Welt befindet sich ausgerechnet in London. Auch ein Wiener Lokal mischt im internationalen Spitzenfeld mit – verpasst die Top 50 allerdings knapp.
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Wenn es darum geht, wo es die beste Pizza der Welt gibt, scheint die Antwort eigentlich auf der Hand zu liegen: Neapel natürlich. Doch das aktuelle Ranking "50 Top Pizza World 2026" beweist, dass längst auch weit außerhalb Italiens Pizza auf absolutem Spitzenniveau gebacken wird. An der Spitze steht diesmal "Napoli on the Road" in London, gefolgt von "Una Pizza Napoletana" in New York und "Confine" in Mailand.

Bewertet wird bei "50 Top Pizza" nicht durch ein öffentliches Voting, sondern von anonymen Inspektoren. Neben der Pizza selbst fließen unter anderem die Qualität der Zutaten, der Service, die Getränkeauswahl und das Ambiente in das Ergebnis ein.

Das ist die beste Pizzeria der Welt

Hinter "Napoli on the Road" steht der aus Kampanien stammende Pizzabäcker Michele Pascarella. Was 2016 mit einem kleinen Piaggio-Foodtruck begann, entwickelte sich zu einer der international meistgefeierten Pizza-Adressen. 2026 schafft Pascarella nun den Sprung an die Weltspitze.

Mittlerweile gibt es drei Standorte in London: in Chiswick in der 9A Devonshire Road, in Richmond in der 12 Red Lion Street und in Soho in der 140 Wardour Street. Besonders zentral liegt damit das Lokal in Soho, nur wenige Gehminuten vom Piccadilly Circus entfernt.

Serviert wird moderne neapolitanische Pizza, bei der Tradition und ungewöhnliche Ideen aufeinandertreffen. Für den Teig verwendet das Team eine eigens entwickelte Mischung aus drei Mehlsorten. Die Beläge wechseln mit den Jahreszeiten, viele Zutaten stammen aus Italien oder von ausgewählten britischen Produzenten.

Neben Klassikern wie Margherita, Marinara und Diavola stehen kreative Varianten auf der Karte. Dazu zählen die "Cheesewick" mit Büffelricotta, Stracciatella aus Apulien, Stilton und Tomatenmarmelade oder die "Wild Marinara" mit Sardellen aus Cetara, Oliven, Kapern und Bärlauchpesto. Besonders berühmt ist die "Ricordi d’Infanzia" mit langsam gekochtem Rinderragout, Parmesan-Fondue und reichlich geriebenem Parmesan. Sie wurde bereits 2025 von "50 Top Pizza" zur besten Pizza der Welt gekürt.

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Das sind die 50 besten Pizzerien der Welt 2026

Aufgrund mehrerer geteilter Platzierungen umfasst die Top-50-Liste tatsächlich mehr als 50 Lokale.

  1. Napoli on the Road – London, England
  2. Una Pizza Napoletana – New York, USA
  3. Confine – Mailand, Italien
  4. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien
  5. Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien
  6. Pizzeria Sei – Los Angeles, USA
  7. Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA
  8. Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien
  9. RistoPizza by Napoli sta ca – Tokio, Japan
  10. Baldoria – Madrid, Spanien
  11. The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japan
  12. Razza – Jersey City, USA
  13. Allería – Providencia, Chile
  14. Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien
  15. I Tigli – San Bonifacio, Italien
  16. 50 Kalò – Neapel, Italien
  17. Avenida Calò – Rom, Italien
  18. gigi’s – Sydney, Australien
  19. Fiata – Hongkong, China
  20. Pizzardi Artigianale – Bogotá, Kolumbien
  21. QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien
  22. Dry Milano – Mailand, Italien
  23. Cambia-Menti – Caserta, Italien
  24. Sasà Martucci – Caserta, Italien
  25. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italien
  26. IMperfetto – Puteaux, Frankreich
  27. 50 Kalò – London, England
  28. Ti Amo – Adrogué, Argentinien
  29. La Clásica – San Salvador, El Salvador
  30. Truly Pizza – Dana Point, USA
  31. Francesco Martucci Miami – Miami, USA
  32. Spacca Napoli – Seoul, Südkorea
  33. Sartoria Panatieri – Barcelona, Spanien
  34. Don Antonio – New York, USA
  35. Crosta – Makati, Philippinen
  36. Jay’s – Kenmore, USA
  37. Pizza Zulu – Fürth, Deutschland
  38. Massilia – Bangkok, Thailand
  39. Robert’s – Chicago, USA
  40. Ribalta – New York, USA
  41. nNea – Amsterdam, Niederlande
  42. Flama – Miraflores, Peru
  43. Leña – Cleveland, USA
  44. Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slowakei
  45. La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italien
  46. A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasilien
  47. SHOP225 – Melbourne, Australien
  48. La Notizia – Neapel, Italien
  49. Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA
  50. Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Japan
  51. Unica Pizzeria – São Paulo, Brasilien
  52. La Leggenda – Miami, USA
  53. ‘O Munaciello – Miami, USA
  54. a mano – Makati, Philippinen Forno d’Oro – Lissabon, Portugal
  55. Bottega – Peking, China
© Getty Images

Wiener Pizzeria verpasst Top 50 nur knapp

Auch Österreich ist im erweiterten Spitzenfeld vertreten. Die Wiener "Via Toledo" in der Laudongasse 13 im achten Bezirk landet auf Rang 52 – und verpasst damit die Top 50 lediglich um zwei Plätze.

Ganz ohne großen Erfolg bleibt Wien allerdings nicht: Im separaten Europa-Ranking 2026 belegt die "Via Toledo" den starken zehnten Platz. Gelobt werden vor allem die italienischen Zutaten, die unterschiedlichen Teigvarianten und die durchdachten Weinbegleitungen.

Damit liegt die beste Pizza der Welt 2026 zwar in London – für ausgezeichnete Pizza muss man von Wien aus aber dennoch nicht zwingend ins Flugzeug steigen.

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