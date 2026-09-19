Wiesn-Schmankerl: Diese Rezepte bringen Oktoberfest-Stimmung auf den Teller

Für echtes Wiesn-Feeling braucht es nicht unbedingt ein Festzelt: Mit Weißwurst, herzhaften Brezen, würzigem Obazda und süßem Kaiserschmarrn zieht die Oktoberfest-Stimmung auch in die eigene Küche ein. Diese deftigen und süßen Wiesn-Rezepte sind perfekt für einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden.

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Weisswürste mit Brezen und süssem Senf

Weisswürste mit Brezen und süssem Senf © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 2 Handvoll Petersilie

8 Weißwürste

6 EL Senf, süß

4 Brezeln Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Petersilie waschen und etwas für die Garnitur beiseitelegen. In einem weiten Topf Wasser aufkochen, dann den Herd ausschalten. Weißwürste und Petersilie in den Topf geben und zugedeckt darin 8-10 Minuten ziehen lassen. Dabei nicht mehr kochen lassen, da die Würste sonst platzen. Den Senf in kleine Portions-Gläschen füllen. Je zwei Würste in einen Teller geben und mit Petersilie garniert servieren. Die Brezen anlegen und den Senf dazu reichen.

Rustikaler Wurstsalat mit Rettich und roten Zwiebeln

© StockFood

Zutaten für 4 Portionen 500 g Regensburger

2 Zwiebeln

130 g Rettich

1/2 Handvoll Schnittlauch

2-3 EL Essig

1 TL Senf, körnig

4 EL Sonnenblumenöl

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

Zucker Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 35 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Regensburger pellen und in feine Scheiben schneiden. Zwiebeln abziehen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Rettich schälen und auf der Gemüsereibe hobeln. Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Essig mit Senf, Öl, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker verquirlen und abschmecken. Unter den Wurstsalat mischen und mindestens 20 Minuten ziehen lassen. Dazu passt frisches Bauernbrot.

Obatzter-Brote mit Radieschen

© StockFood

Zutaten für 4 Portionen 2 EL Butter

1 Zwiebel

350 g Camembert; reif

1 TL Paprikapulver, edelsüß

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

1 Prise Kümmelpulver

4 EL Bier

150 g Radieschen

2 Zwiebeln, rot

6 Scheiben Weißbrot

2 EL Schnittlauch, in Röllchen geschnitten Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Butter schaumig schlagen. Zwiebel abziehen und sehr fein würfeln. Camembert in einer Schüssel mit einer Gabel fein zerdrücken, dann Zwiebel und Butter zugeben. Mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer und Kümmel würzen und vermengen. Mit dem Bier cremig verrühren. Radieschen putzen, waschen und in feine Scheiben hobeln. Rote Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden. Weißbrot toasten, die Scheiben halbieren und mit dem Obatzten bestreichen. Radieschen, Zwiebeln und Schnittlauch darauf verteilen.

Kaiserschmarrn mit Marillenkompott

Kaiserschmarrn mit Marillenkompott © StockFood

Zutaten für 4 Portionen 500 g Aprikosen

1/2 Zimtstange

30 g Zucker

200 ml Weißwein, trocken

2 EL Rosinen

2 cl Rum

4 Eier

120 g Mehl

250 ml Milch

2 EL Butter, geschmolzen

2 EL Zucker

1 Prise Salz

1 EL Butterschmalz, zum Braten

2 EL Butter

Puderzucker, zum Bestäuben Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 40 Min. Personen: 4

Zubereitung

Für das Kompott die Aprikosen waschen, in kochendes Wasser tauchen, abschrecken und häuten. Früchte halbieren, entsteinen und in Würfel schneiden. Aprikosen mit der Zimtstange in einen Topf geben, mit Zucker bestreuen und den Weißwein angießen. Alles aufkochen und die Aprikosen unter gelegentlichem Rühren zugedeckt ca. 5 Minuten köcheln, anschließend beiseitestellen und abkühlen lassen. Für den Kaiserschmarrn die Rosinen im Rum einweichen. Eier trennen. Mehl in eine große Schüssel geben, die Milch zufügen und alles mit dem Schneebesen verrühren. Eigelb, Butter, 1 EL Zucker, Salz und die eingeweichten Rosinen zufügen und glatt rühren. Eiweiß mit dem restlichen Zucker steif schlagen und unter den Teig heben. In einer großen beschichteten Pfanne 1 EL Butterschmalz erhitzen, den Teig einfüllen und 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze auf der Unterseite langsam bräunen lassen. Anschließend wenden und auf der anderen Seite ebenfalls 2-3 Minuten leicht goldbraun backen. Den Pfannkuchen auf die Arbeitsfläche gleiten lassen und mit zwei Gabeln in Stücke reißen. Pfanne mit Küchenpapier auswischen und darin die Butter aufschäumen lassen. Etwas Puderzucker in die Pfanne stauben und leicht karamellisieren lassen. Pfannkuchenstücke in der Pfanne schwenken, bis sie schön gebräunt sind. Den Kaiserschmarrn mit Puderzucker bestäuben und mit 1-2 EL Aprikosenkompott servieren. Das übrige Kompott separat dazu reichen.

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