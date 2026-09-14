Schwammerl-Saison: Die einzigen zwei Rezepte die Sie brauchen

Die Schwammerlsaison ist da – und diese zwei Rezepte dürfen jetzt auf keinen Fall fehlen! Während cremige Schwammerl mit flaumigen Knödeln für echte Hausmannskost sorgen, bringen Ravioli mit Eierschwammerln italienisches Flair auf den Teller.

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Zwei köstliche Gerichte, die den Herbst von seiner besten Seite zeigen:

Knödel mit Schwammerl

© StockFood

Zutaten für 4 Portionen 350 g Brötchen, vom Vortag

220 ml Milch

1 Zwiebel

4 Stängel Petersillie

1 EL Butter

3 Eier

Salz

Pfeffer

1 Msp. Muskat

2 EL Semmelbrösel, nach Bedarf

600 g Pilze (z.B. Eierschwammerl)

1/2 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 EL Thymian, gehackt

60 ml Weißwein, trocken

75 g Schlagobers

75 g Creme fraiche

2 Zweige Thymian, für die Garnitur Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 2 Std. 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Für die Knödel die Brötchen in feine Scheiben schneiden und in eine große Schüssel geben. Milch erhitzen, darübergießen und Alles zugedeckt ca. 10 Minuten ziehen lassen. Inzwischen die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Petersilie waschen, trockenschütteln und fein hacken. In einer Pfanne die Butter erhitzen, die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen, dann die Petersilie unterrühren. Die Mischung abkühlen lassen und zu den Brötchen geben. Eier ergänzen, alles mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und gut vermengen. Ist der Knödelteig zu weich, noch etwas Semmelbrösel unterkneten. Aus dem Teig 8 gleichmäßige Knödel rollen. In einem großen Topf reichlich gesalzenes Wasser aufkochen. Knödel einlegen und bei reduzierter Hitze ca. 20 Minuten gar ziehen lassen. Für die Sauce die Pilze putzen und in Scheiben oder Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. In einer Pfanne das Öl erhitzen und beides darin hell anschwitzen. Pilze hinzufügen und braten, bis die austretende Flüssigkeit weitgehend verdampft ist. Thymian hineingeben, Pilze leicht bräunen, dann mit dem Weißwein ablöschen. Sahne und Crème fraîche unterrühren. Die Sauce mit Salz und Pfeffer würzen, abschmecken und warm halten. Knödel mit dem Schaumlöffel aus dem Wasser heben und kurz abtropfen lassen. Auf Tellern anrichten, mit der Pilzsauce umgießen und mit Thymian bestreuen.

Ravioli mit Eierschammerl

© StockFood

Zutaten für 4 Portionen 300 g Weizenmehl, Type 550; und zum Arbeiten

4 Eier

Salz

80 g Parmesan

200 g Ricotta

75 g Mozzarella, gerieben

Pfeffer

1 Zwiebel

250 g Eierschwammerl

50 g Butter

4 Stängel Salbei

40 g Haselnüsse, geröstet Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

Für den Teig das Mehl mit 3 Eiern, 1 Prise Salz und evtl. etwas Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlen. Für die Füllung etwa 40 g Parmesan reiben und mit Ricotta, übrigem Ei und Mozzarella vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Teig portionsweise auf bemehlter Arbeitsfläche oder mit der Nudelmaschine dünn auswellen. Auf eine Teighälfte mit einem Teelöffel Häufchen der Füllung setzen und dabei einen Abstand von 5-6 cm lassen. Freien Teig um die Füllung mit Wasser bepinseln und die zweite Teighälfte darüber schlagen. Um die Füllung herum andrücken und Ravioli (ca. 6 cm ⌀) ausstechen. Ränder mit einer Gabel gut andrücken. Auf bemehlter Flächen ruhen lassen, bis alle Ravioli geformt sind. Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Halbringe schneiden. Eierschwammerl putzen und nach Bedarf kleiner schneiden. Beides zusammen in einer Pfanne in der heißen Butter ca. 5 Minuten goldbraun braten. Die Ravioli in Salzwasser ca. 5 Minuten garkochen. Salbeiblätter abzupfen und unter die Eierschwammerl mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ravioli gut abtropfen lassen und auf Tellern anrichten. Pilze mit Zwiebeln und Salbei darüber verteilen. Haselnüsse hacken und darüberstreuen. Übrigen Parmesan darüber hobeln.

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