Gesunde Apfeltaschen? Diese Airfryer-Variante macht es möglich

Weniger Fett, weniger Kalorien und trotzdem schön knusprig: Diese Apfeltaschen aus dem Airfryer sind eine leichtere Alternative zur klassisch frittierten Variante.

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Apfeltaschen gehören zu den Klassikern, wenn es um süßes Gebäck geht. Besonders knusprig werden sie traditionell durch reichlich Fett – genau das macht sie allerdings auch ziemlich kalorienreich. Eine deutlich leichtere Variante gelingt im Airfryer: Statt die kleinen Taschen in Öl auszubacken, werden sie mit heißer Umluft goldbraun und knusprig.

Dadurch kommt das Rezept mit sehr wenig zusätzlichem Fett aus. Ein dünner Film aus Ölspray oder ein paar Tropfen Öl reichen völlig aus. Im Vergleich zu frittierten Apfeltaschen lässt sich damit ordentlich Fett und damit auch ein Teil der Kalorien einsparen. Ganz ohne Kalorien sind die süßen Teilchen natürlich trotzdem nicht, schließlich stecken auch Blätterteig, Zucker und Äpfel darin.

Apfeltaschen aus dem Airfryer

Sechs goldbraune Apfeltaschen liegen auf einem Backblech. © Getty Images

Zutaten für 8 Stück

3 mittelgroße Äpfel

40 g brauner Zucker

1 TL Zimt

1 TL Zitronensaft

1 EL Speisestärke

1 EL Wasser

2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Ei

1 EL Milch

Zubereitung

Äpfel vorbereiten: Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine, möglichst gleichmäßige Würfel schneiden. Apfelfüllung kochen: Die Apfelstücke in einen Topf geben und mit braunem Zucker, Zimt und Zitronensaft vermischen. Bei mittlerer Hitze erwärmen und unter gelegentlichem Rühren weich werden lassen. Füllung andicken: Speisestärke mit einem Esslöffel Wasser glatt rühren. Die Mischung zu den Äpfeln geben und alles unter Rühren etwa zwei Minuten leicht köcheln lassen, bis die Füllung sämig wird. Anschließend vollständig abkühlen lassen. Blätterteig schneiden: Den Blätterteig ausrollen und in acht längliche Rechtecke von etwa 10 x 12 Zentimetern schneiden. Taschen formen: Auf jeweils eine Hälfte der Rechtecke etwa ein bis zwei Esslöffel Apfelfüllung geben. Die andere Teighälfte darüberklappen und die Ränder rundherum mit einer Gabel fest andrücken. Anschließend oben zwei bis drei kleine Schlitze einschneiden. Bestreichen: Ei und Milch verquirlen und die Oberseite der Apfeltaschen damit dünn bestreichen. Im Airfryer backen: Die Apfeltaschen mit etwas Abstand in den Garkorb legen und bei 180 °C etwa 10 bis 12 Minuten backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Je nach Größe und Modell kann die Backzeit leicht variieren. Servieren: Die Apfeltaschen kurz abkühlen lassen und noch lauwarm genießen. Wer möchte, serviert sie mit etwas Sahne oder einer Kugel Vanilleeis.

Statt die Apfeltaschen in heißem Öl auszubacken, sorgt im Airfryer die zirkulierende heiße Luft für die knusprige Oberfläche. So wird aus dem klassischen süßen Gebäck eine etwas leichtere Variante – ohne dass Sie auf die goldbraune Kruste verzichten müssen.