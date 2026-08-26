Jetzt beginnt die Kürbissaison: Diese Gerichte schmecken nach Spätsommer

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – und mit ihm beginnt die wohl köstlichste Zeit des Jahres: die Kürbissaison. Ob cremig, knusprig aus dem Ofen oder raffiniert kombiniert: Kürbis bringt bereits einen Hauch Herbst auf den Teller, ohne dass wir uns vom Sommer ganz verabschieden müssen. Diese Gerichte sind perfekt für die ersten kühleren Tage und schmecken herrlich nach Spätsommer.

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Kohl-Kürbis-Flammkuchen

Kohl-Kürbis-Flammkuchen © StockFood

Zutaten für 4 Personen 10 g Hefe

350 g Mehl, und zum Arbeiten

4 EL Olivenöl

1 TL Salz, und zum Würzen

1 Zwiebel

200 g Weißkohl

300 g Hokkaidokürbis

200 g Schmand

Pfeffer aus der Mühle

80 g Walnüsse, gehackt

2 EL Petersilie, glatt, gehackt Schwierigkeit: 2/3 Preis: 2/3 Zeit: 2 Std. 50 Min. Personen: 4

Die Hefe in ca. 150 ml lauwarmem Wasser auflösen. Mit Mehl, Öl und Salz zu einem geschmeidigen Teig verkneten, der sich vom Schüsselrand löst. Nach Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser einarbeiten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Den Backofen auf 240 °C Umluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Zwiebel abziehen und fein würfeln. Weißkohl und Kürbis putzen, waschen und trockentupfen. Kohl in feine Streifen, Kürbis in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Teig in 4 Portionen teilen. Jeweils auf einer bemehlten Fläche zu dünnen ovalen Fladen ausrollen und je 2 auf die vorbereiteten Backbleche legen. Schmand mit Salz und Pfeffer verrühren und die Fladen damit bestreichen, dabei einen kleinen Rand frei lassen. Zwiebel, Kürbis und Kohl darauf verteilen. Im Ofen (unteres Drittel) ca. 10 Minuten backen. Gehackte Walnüsse aufstreuen und die Fladen in ca. 5 Minuten hellbraun und knusprig fertig backen. Fertige Flammkuchen leicht salzen und pfeffern, mit etwas Öl beträufeln und mit Petersilie bestreut servieren.

Kürbis-Zucchini-Salat nach Ceviche-Art

Kürbis-Zucchini-Salat nach Ceviche-Art © StockFood

Zutaten für 4 Personen 2 Baby-Patissons

1 Zucchini

1 Birne, Nashi

1 kleine Knoblauchzehe

1/2 Chilischote, grün

60 ml Limettensaft

2 EL Olivenöl

Salz

1 EL Schnittlauch, in Röllchen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Das Gemüse waschen und trockentupfen. Zucchini mithilfe einer Mandoline in feine Scheiben schneiden. Die Patisson-Kürbisse ebenfalls in feine Scheiben hobeln. Anschließend beides leicht überlappend auf einer Platte anrichten. Die Nashi fein würfeln und gleichmäßig über das Gemüse streuen. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Die Chilischote waschen, putzen und fein hacken. Beides mit Limettensaft, 1 EL Olivenöl und etwas Salz verrühren und abschmecken. Das Dressing über das vorbereitete Gemüse und die Birnenwürfel träufeln und den Salat ca. 10 Minuten ziehen lassen. Dann abschmecken und mit Schnittlauch bestreuen und. Den Salat mit dem übrigen Olivenöl beträufeln und servieren.

Quinoabowl mit gegrilltem Kürbis

Quinoabowl mit gegrilltem Kürbis © StockFood

Zutaten für 4 Personen 250 g Quinoa

Salz

1 kg Hokkaidokürbis

2 EL Pflanzenöl

2 Paprika, rot

1 Handvoll Basilikum

4 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl

1 EL Honig

250 g Burrata

2 TL Zitronenabrieb, Bio Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 40 Min. Personen: 4