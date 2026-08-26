Die Pumpkin-Spice-Saison ist offiziell eröffnet

Der 25. August gilt für viele Starbucks-Fans als inoffizieller Herbstbeginn: Der Pumpkin Spice Latte ist zurück und damit beginnt offiziell die wohl gemütlichste Getränkesaison des Jahres.

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Der Sommer ist noch nicht einmal ganz vorbei, die Temperaturen können weiterhin hoch sein und trotzdem dreht sich plötzlich alles um Kürbis, Zimt und Herbststimmung. Seit gestern, dem 25. August, ist der Pumpkin Spice Latte bei Starbucks wieder zurück. Damit startet die diesjährige Pumpkin-Spice-Saison offiziell. Für viele Fans ist die Rückkehr des Kultgetränks längst das erste untrügliche Zeichen dafür, dass der Herbst vor der Tür steht.

Der Herbst kommt im Becher

Der Pumpkin Spice Latte verbindet Espresso mit einer Kürbis-Gewürz-Sauce, aufgeschäumter Milch und typischen Pumpkin-Pie-Gewürzen wie Zimt, Muskat und Nelken. In Österreich ist der Klassiker laut Starbucks ebenfalls Teil des Herbstmenüs und kann sowohl heiß als auch auf Eis bestellt werden. Und der PSL kommt nicht allein: Starbucks bringt zum Saisonstart auch mehrere weitere Herbstgetränke zurück beziehungsweise neu auf die Karte. Dazu gehören etwa Pumpkin Cream Cold Brew und Iced Pumpkin Cream Chai. Neu dabei sind unter anderem ein Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso, ein Iced Pumpkin Cream Matcha und ein Pumpkin Spice Chai.

Pumpkin Spice statt Eiskaffee?

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Für alle, die sich noch nicht ganz vom Sommer verabschieden möchten, gibt es natürlich auch kalte Varianten. Der Pumpkin Spice Latte kann beispielsweise auf Eis genossen werden, und auch der Pumpkin Cream Cold Brew verbindet den Herbstgeschmack mit einem kühlen Kaffeegetränk. Damit ist die Grenze zwischen Sommer und Herbst endgültig verschwommen: Noch Sandalen an den Füßen, aber schon Pumpkin Spice im Becher.

Warum der PSL längst ein Kultgetränk ist

Der Pumpkin Spice Latte ist inzwischen weit mehr als nur ein saisonales Kaffeegetränk. Starbucks bezeichnet ihn selbst als eines der bekanntesten Symbole des Herbstes. Seit Jahren sorgt der Start der Saison online für Diskussionen, Memes und einen regelrechten Countdown bis zum ersten Becher.