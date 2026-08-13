Vollpension Wien serviert jetzt Sachertorte & Buchteln zum Trinken

Sachertorte auf Kakao, Buchteln auf Kaffee: Die Wiener Vollpension bringt mit drei neuen "Hauberln" österreichische Mehlspeisenklassiker ins Glas. Marille, Banane und Powidl landen ab sofort auf Kaffee und Kakao – und können sogar frei kombiniert werden.

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Sachertorte zum Trinken? In der Vollpension Wien geht das jetzt tatsächlich. Das Generationencafé serviert ab sofort drei neue Kaffee- und Kakaokreationen, die geschmacklich an klassische österreichische Mehlspeisen erinnern sollen. Statt Kuchenstück gibt es dafür ein aromatisiertes Schlagobers-Hauberl obendrauf.

Unter dem Motto "Aufg'setzt is" stehen Marille, Banane und Powidl zur Auswahl. Die drei neuen Drinks kosten zwischen 6 und 7 Euro und sind sowohl in der Vollpension in Wieden als auch im Café in der Wiener Innenstadt erhältlich.

© Vollpension

Iced Sacher: Sachertorten-Geschmack auf kaltem Kakao

Besonders sommerlich ist der Iced Sacher um 7 Euro. Dabei wird kalter Kakao mit einem fruchtigen Marillen-Hauberl serviert.

Die Kombination spielt mit einem der bekanntesten Geschmacksduos der Wiener Mehlspeisenküche, wie man sie von der Sachertorte kennt. Nur kommt das Ganze diesmal gekühlt und mit einer ordentlichen Portion Schlagobers daher.

Gerade an heißen Augusttagen dürfte die eisgekühlte Variante deshalb die spannendste der drei Neuheiten sein.

Bananen-Kapuziner: Wiener Kaffeeklassiker trifft Banane

Etwas ungewöhnlicher klingt der Bananen-Kapuziner um 7 Euro. Die Vollpension holt dafür einen traditionellen Wiener Kaffee zurück auf die Karte: den Kapuziner, einen Kaffee, dessen Name sich vom Braunton der Kutten des Kapuzinerordens ableitet.

Darauf landet ein veganes Bananen-Hauberl. Damit bekommt der klassische Kaffee eine deutlich süßere, dessertartige Note.

Powidl-Einspänner schmeckt nach Buchteln

Für Fans klassischer Buchteln dürfte dagegen der Powidl-Einspänner interessant sein. Der Wiener Kaffeehausklassiker wird mit einem Schlagobers-Hauberl mit Powidl-Geschmack serviert.

Die Kombination aus Kaffee, Obers und der süß-säuerlichen Pflaumennote soll an frisch gebackene Buchteln mit Powidlfüllung erinnern.

Der Powidl-Einspänner kostet 6 Euro. Wer mehr Koffein möchte, bekommt ihn als Zweispänner mit doppeltem Espresso um 7 Euro.

Marille, Banane oder Powidl: Die Hauberl lassen sich frei kombinieren

Wer sich nicht an die vorgegebenen Kombinationen halten möchte, kann selbst experimentieren. Alle drei Hauberl können mit jeder Kaffeevariation auf der Karte kombiniert werden. Damit wäre etwa auch ein Cappuccino mit Powidl, ein Einspänner mit Banane oder eine andere Marillen-Kaffee-Kombination möglich.

Die Inspiration dahinter ist durchaus traditionell. "Früher hat's zum Kaffee oft einen ordentlichen Gupf Obers gegeben und genau das gehört für mich einfach dazu", erzählt Frau Susanne, 66, die als "Oma vom Dienst" Teil des Vollpension-Teams ist. Dass nun typische Mehlspeisenaromen auf Kaffee und Kakao landen, verbinde für sie Genuss mit Kindheitserinnerungen.

Hier gibt es die neuen Kaffee-Hauberl in Wien

Die drei Kreationen sind ab sofort in beiden Vollpension-Generationencafés in Wien erhältlich:

Vollpension Schleifmühlgasse

Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

Montag bis Sonntag: 8 bis 20 Uhr

Vollpension Johannesgasse

Johannesgasse 4A, 1010 Wien

Montag bis Sonntag: 8 bis 18 Uhr