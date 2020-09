Miami Heat stehen im Finale & krachen auf Lakers

Mimai Heat folgen den LA Lakers nach und stehen im Finale der NBA.

Die Finalserie der weltweit stärksten Basketball-Liga NBA heißt Miami Heat gegen Los Angeles Lakers. Miami gewann gegen die Boston Celtics am Sonntag in Orlando 125:113 und setzte sich in dieser Halbfinalserie mit 4:2 Siegen durch. Die Heat und die Lakers, mit 16 Titeln das erfolgreichste Team nach den Celtics (17 Titel), standen sich noch nie in einer Finalserie gegenüber. Die Lakers triumphierten zuletzt vor zehn Jahren, die Heat errangen 2013 ihren dritten von drei Titeln.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Sonntag (Finale Eastern Conference, "best of seven"):

Miami Heat - Boston Celtics 125:113. Endstand der Serie 4:2

NBA-Finale (ab Donnerstag MESZ): Miami Heat - Los Angeles Lakers