Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Sachertorte? Das ist Österreichs liebste Mehlspeise

Österreich liebt seine Süßspeisen – das bestätigt jetzt auch eine aktuelle Studie des Kult-Cafés Vollpension. Welche Mehlspeise es auf Platz eins des Rankings schaffte, verraten wir hier.

Ob in der hippen Innenstadt, im Wirtshaus am Land oder im Wohnzimmer der Oma – der Kaffeetisch ist das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Hier wird getratscht, philosophiert, gelacht und manchmal sogar gestritten – aber nie ohne etwas Süßes am Teller.

Und doch hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Zwischen Matcha-Lattes, veganen Cheesecakes und glutenfreien Zimtschnecken könnte man fast meinen, die alten Klassiker hätten ausgedient. Aber weit gefehlt! Eine neue Studie des Wiener Generationencafés Vollpension gemeinsam mit Marketagent zeigt: Wenn es um die süßen Lieblinge geht, bleibt Österreich seinen Wurzeln treu.

Kaiserschmarrn und Milchkaffee sind Österreichs süße Lieblinge

© Vollpension

Locker, goldbraun, bestäubt mit Staubzucker und begleitet von Zwetschkenröster – kein Gericht vereint österreichische Seele und Wohlgefühl so perfekt wie der Kaiserschmarrn. Ganze 34,2 % der Befragten kürten ihn zur Lieblingssüßspeise – dicht gefolgt von Apfelstrudel (28,9 %), Palatschinken (27,8 %) und der Sachertorte (20 %). Die Marillenroulade landet mit mageren 4 % auf dem letzten Platz.

Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 %), Verlängerter (14,5 %) und Wiener Melange (13,6 %). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jede:n Fünfte:n reicht in der Früh ein Kaffee als “Frühstück”.

Für Frau Marianne (80), seit über zehn Jahren Teil des Vollpension-Teams, ist klar: „A guade Mehlspeis und a g’scheite Tasse Kaffee bringt die Leute zam – ganz egal ob jung oder alt und selbst, wenn ma bei manchen Sachen a bissl anders denkt. Am Kaffeetisch ist das für einen Moment wurscht. Da nascht man gemeinsam, tratscht ein bissl und genießt einfach das Beisammensein.”

Übrigens: 22,4 % der Befragten haben das Backen von den Großeltern gelernt – ein klares Zeichen dafür, dass Mehlspeisen nicht nur schmecken, sondern auch Geschichten erzählen und das Generationenmiteinander fördern.