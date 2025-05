× Hier schmeckt der Matcha in Wien am besten

Mit süßem Jelly, klassisch aufgeschlagen oder als erfrischender Affogato zum Löffeln – wir haben uns auf Matcha-Tour begeben und zeigen, wo der grüne Trend jetzt am besten schmeckt. Unbedingt ausprobieren!

Shodai

© Hersteller ×

In den japanischen Cafés (z.B. Walfischgasse 4, 1010 Wien) von Shodai ist man im Matcha-Paradies angekommen. Auf dem Menü stehen hier z.B. dekadente Matcha- Parfaits, der Matcha-Latte „Fujian“ mit Taro-Püree und Tapioka-Perlen oder Varianten mit Kokos-Jelly. Der Bestseller: der Hello Kitty Matcha mit Cream Cheese (6,80 Euro). Dessert-Fans sei der beliebte Matcha Crepe Cake aus über 20 Crepe-Schichten (7,50 Euro) oder das Matcha-Softeis (5,50 Euro) ans Herz gelegt. shodai.at

Elias Coffee Shop

© Almanac Palais Vienna ×

Cà Phê Lalot

Im stilvollen Luxus-Hotel Almanac Palais Vienna lädt der Elias Coffee Shop (Parkring 14, 1010 Wien) Matcha-Fans in ein helles Ambiente, dekoriert von Gemälden der renommierten österreichischen Künstlerin Kiki Kogelnik. Zur Wohlfühl-Atmosphäre gibt es u. a. perfekt zubereiteten Iced Matcha-Latte (8,50 Euro) oder eine köstliche Mischung aus Matcha und Orange (8,50 Euro). Passend dazu greift man am besten zu frischem Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei. almanachotels.com

© Fabian Rettenbacher ×

MiSA



Im gemütlichen Setting, zwischen warmen Holz-Noten und coolsten Edelstahl-Highlights, serviert die neue „Asian Morning“ and Lunch-Bar in der Wipplingerstraße 25, 1010 Wien asiatische Aromen mit skandinavischer Schlichtheit. Zu Frühstücksoptionen wie „Tropical Granola“ mit Sago und Passionsfrucht oder Mittagssnacks holt man sich hier am besten einen Matcha-Latte (7 Euro) im geblümten Schälchen oder einen erfrischenden Iced Coconut-Water-Matcha (6,50 Euro). caphelalot.com

© Lawrence Tooley ×

Eine ganz besondere Quelle für feine traditionelle Teeraritäten und authentischen, hochqualitativen Bio-Matcha findet sich in der Siebensterngasse 17, 1070 Wien. Die Wohlfühloase, dekoriert mit handgefertigten Textilien, Keramik und Schätzen aus aller Welt, bietet nicht nur ein tolles Sortiment zum Mit-nach-Hause-Nehmen, sondern serviert vor Ort auch vorzügliche Kreationen wie Ginger-Matcha oder Coconut-Matcha mit Bio-Kokosnusswasser und Himbeeren (6,50 Euro). misatea.com

No Panic Coffee

© Instagram/nopanic.coffee ×

Ganz besondere Matcha-Träume erfüllen die stylischen Cafés von No Panic Coffee. Gleich an zwei Standorten (Paniglgasse 18-20, 1040 Wien oder Währinger Straße 6-8, 1090 Wien) kredenzen die Specialty-Hotspots für coole Minimalistinnen außergewöhnlich süße Treats wie Matcha-Affogato mit herrlichem Pistazieneis (o.) in silbernen Schälchen, trendy Matcha-Tonics oder auch einen ganz klassischen Matcha-Latte. Vegane Milchalternativen gibt es hier natürlich auch. nopanic.coffee

Chasen Brew