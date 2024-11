× Kaffeetrends: So ausgefallen trinken wir das Koffein-Getränk 2025

Die österreichische Kaffeemarke J. Hornig präsentiert die Kaffeetrends 2025. Eines steht jetzt schon fest: Das kommende Jahr wird experimentierfreudig und kreativ.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wie immer richten ZukunftsforscherInnen ihren Blick nun auf die Trends des kommenden Jahres. Doch wer im Kaffeesud nachschaut, sucht vergeblich. Dafür präsentieren die ExpertInnen von J. Hornig die Kaffeetrends 2025. Von ultraschnellen Zubereitungsmethoden für unterwegs über überraschende neue Add-ons bis hin zum sportlichen Turboboost: 2025 entfaltet das beliebte Heißgetränk sein volles Potenzial. Ob traditionell oder experimentierfreudig – im Jahr 2025 ist beim Kaffee eins sicher: Langweilig wird es nicht!

Kaffeetrends 2025

1. Pistachio Coffee: Das neue Traumpaar

Als Trendfood erobert die Pistazie seit etwa zwei Jahren unsere Herzen. Ob als Pistazien-Croissant oder Pistazien-Creme kostet sie ihre Vielseitigkeit voll aus. Und jetzt kommt sie auch endlich in der Kaffeewelt an. Pistachio Coffee bietet einen angenehm nussigen, leicht süßlichen und buttrigen Geschmack, der Kaffeefans auf der ganzen Welt begeistert. Ob als Pistazien-Latte, -Cappuccino oder -Cold Brew – die Kombination aus kräftigem Kaffee und der süß-buttrigen Pistazie hat viel zu lange auf sich warten lassen. Aber wie heißt es: Gut Ding braucht Weile – und so beschert uns das unverwechselbare Geschmackserlebnis 2025 einen neuen Trend.

2. Coffee Concentrate: Energie in Sekunden

© J Hornig ×

Keine Sorge, auch wenn Kaffeefans gerne nostalgisch werden, das ist keineswegs die Rückkehr des Löskaffees. Ganz im Gegenteil – ein Coffee Concentrate ist vollgepackt mit Koffein und kräftigem Kaffeearoma. Die konzentrierten Kaffeeextrakte schaffen in Sekundenschnelle einen aromatischen, starken Kaffee, der garantiert jeden aufweckt. Ähnlich wie Meal Prep wird das Konzentrat einfach mit heißem Wasser oder Milch aufgegossen. Für alle, die bei Qualität keine Kompromisse machen und dennoch moderne, praktische Alternativen schätzen – ohne den Genuss von hochwertigem Röstkaffee aus den Augen zu verlieren. Coffee Concentrates kann man fix und fertig kaufen oder selbst produzieren.

3. Hojicha: Der neue Star am Grüntee-Himmel

Matcha war der unbestrittene Star der letzten Jahre und erfreute sich immer größer werdender Beliebtheit. Der kultige, japanische Tee hat nicht nur mit seinem kräftigen Geschmack überzeugt, sondern auch mit seinem Koffein-Kick. Aber jetzt bekommt er ernsthafte Konkurrenz: Hojicha!

Hojicha ist der heißeste Trend 2025 für alle, die es gerne mal anders haben. Was nach einem exotischen Geheimtipp klingt, ist in Wirklichkeit ein gerösteter japanischer Grüntee. Durch das Rösten bekommt Hojicha seinen unverwechselbaren, nussig-rauchigen Geschmack. Kurz gesagt: Hojicha ist die coole, entspannte Alternative für alle, die gern mal eine Pause vom klassischen Kaffeekick brauchen – und trotzdem nicht auf das volle Aroma verzichten wollen.

4. Kaffee-Tattoos: Der nachhaltigste Liebesbeweis

© J Hornig ×

Partner-Tattoos werden spätestens dann zum Problem, wenn die Beziehung schief geht. Zum Glück bleibt die Liebe zum Kaffee ein Leben lang. Kann ja auch gar nicht anders sein, mit einem treuen Partner an der Seite, der so abwechslungsreich ist, dass er sich immer wieder neu erfindet. Fad wird es mit Kaffee nie und wer ihm seine Liebe so richtig nachhaltig gestehen will, ehrt ihn mit einem Tattoo. Von Fineline-Bohnenmotiven bis hin zu detaillierten Illustrationen von Kaffeetassen und -maschinen – Kaffeetattoos als ultimativer Ausdruck einer tiefen Leidenschaft liegen 2025 total im Trend. Denn Kaffee ist mehr als ein Getränk, Kaffee ist ein Lifestyle, der unter die Haut geht.

5. Kaffee und Sport: Der natürliche Performance-Boost

Fakt ist, bis 2004 stand Koffein sogar auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur. Heute erfreut sich der natürliche Performance-Boost wieder großer Beliebtheit. WissenschaftlerInnen schreiben Koffein eine vielversprechende Wirkung zu: Eine halbe bis dreiviertel Stunde vor dem Training eingenommen, kann Kaffee die Ausdauer, Aufmerksamkeit und sogar Muskelkraft verbessern. Zusätzlich sorgt die erhöhte Adrenalinausschüttung dafür, dass das Training als weniger anstrengend wahrgenommen wird. Ob als Espresso vor dem Lauf oder als Cold Brew vor der Yoga-Session: Kaffee bleibt 2025 ein unverzichtbarer Begleiter, wo immer sportliche Ziele im Vordergrund stehen.