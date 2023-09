× Österreicher trinken mehr Kaffee als Wasser

Am 1. Oktober feiert Österreich den „Tag des Kaffees“. Grund genug einen genaueren Blick auf das beliebte Heißgetränk zu werfen.

Ein Cappuccino am Morgen, einen Verlängerten am Vormittag, und nach dem Abendmahl nochmal einen Espresso. Kaffee zählt zu den absoluten Lieblingsgetränken der Österreicher:innen. Dass Kaffee sogar noch häufiger als Wasser getrunken wird, zeigt jetzt eine Auswertung von GfK für das Jahr 2022.

Österreichischer Kaffeekonsum

Mit 150 Litern pro Person und Jahr ist Kaffee das meist-konsumierte Getränk in Österreich. Damit liegt Kaffee an allererster Stelle - noch vor Wasser mit 127 Litern und Bier auf Platz 3 mit 118 Litern. 85,9 Prozent der Österreicher:innen bevorzugen Kaffee. Bei den Heißgetränken folgen Tee (69,8 %), Kakao (45,3 %) und Milch (26,4 %). Zwei bis drei Tassen trinken die Österreicher:innen täglich. Beim Kaffeegenuss greifen sie am liebsten zu den Marken Tchibo und Eduscho und machen das Unternehmen so zum heimischen Kaffeemarktführer.

© Tchibo ×

Kaffee-Trends

Auch hierzulande ist ein bemerkenswerter Trend auf dem Kaffeemarkt ist die wachsende Nachfrage nach Spezialitätenkaffee. Kaffee-Lover sind auf der Suche nach einzigartigen und hochwertigen Kaffeeerlebnissen und entdecken verschiedene Geschmacksprofile.

Die Methoden der Kaffeezubereitung entwickeln sich weiter und bieten den Verbraucher:innen vielfältige und individuelle Kaffeeerlebnisse. Auch alternative Zubereitungsmethoden wie über Kapselkaffee, AeroPress und Cold Brew haben an Beliebtheit gewonnen. Diese Methoden ermöglichen es den Kaffeeliebhaber:innen, mit verschiedenen Brühtechniken, Extraktionszeiten und Geschmacksprofilen zu experimentieren und den Kaffeegenuss insgesamt zu steigern.

© Tchibo ×

Nachhaltigkeit

Ein weiterer wichtiger Trend auf dem Kaffeemarkt ist die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und ethischer Beschaffung. Die Verbraucher werden sich der ökologischen und sozialen Auswirkungen der Kaffeeproduktion immer stärker bewusst.

Der respekt- und verantwortungsvolle Umgang mit dem Naturprodukt Kaffee ist auch dem Unternehmen Tchibo wichtig. Der Kaffeeröster ist heute einer der größten Anbieter von FAIRTRADE-Kaffee in Österreich. Bei konventionellem FAIRTRADE-Kaffee ist Tchibo sogar Marktführer: mehr als 70% des konventionellen FAIRTRADE-Kaffees in den österreichischen Haushalten kommt von Tchibo. Eigene Filialen und Regale im Lebensmittelhandel sorgen für eine flächendeckende Präsenz in Österreich.