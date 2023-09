Sollten wir Kaffee im Kühlschrank lagern?

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich aktuell ein Trend, der behauptet, dass im Kühlschrank gelagerter Kaffee einen besseren Geschmack aufweist. Wir verraten, was dahinter steckt.

Bereits der Duft von frisch gebrühtem Kaffee am Morgen vereinfacht vielen den Start in den Tag. Doch kann man Kaffee auch so lagern, damit er möglichst lange sein Aroma behält? Die richtige Aufbewahrung von Kaffee kann tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf seinen Geschmack und seine Frische haben.

Social Media Trend

Auf der Social Media Plattform TikTok geht momentan ein Trend viral: Kaffee im Kühlschrank. Die Nutzer:innen schwören durch die kühle Lagerung auf ein intensiveres Aroma. Für den perfekten Geschmack, raten Expert:innen jedoch von dem kuriosen Trend ab. Wir verraten, wieso man tatsächlich lieber auf die kühle Lagerung verzichten sollte.

Deshalb sollte Kaffee nicht kühl gelagert werden

Der Trend, Kaffee im Kühlschrank aufzubewahren, beweist sich laut Expert:innen als Mythos. Zwar gilt die Regel, Kaffee immer dunkel, kühl und trocken zu Lagern, der Kühlschrank ist jedoch nicht der optimale Aufbewahrungsort. Die Begründung ist einfach: Kaffee saugt Feuchtigkeit und Fremdgerüche förmlich auf. Allein beim Wechsel zwischen Kühlschrank und Küche bildet sich Kondensflüssigkeit, die dem Kaffeearoma schadet.

Wie lagert man Kaffee richtig?

Grundsätzlich wirkt sich Licht, Wärme, Fremdgerüche und Sauerstoff negativ auf das Kaffeearoma aus. Daher empfiehlt es sich, eine luftdichte Verpackung zu nutzen. Zudem sollten die Kaffeebohnen immer an einem dunklen Ort aufbewahrt werden, da auch Licht den Geschmack beeinflussen kann. Der Aufbewahrungsort sollte kühl und trocken sein. Die ideal Lagertemperatur liegt zwischen 15 und 25 Grad Celsius.