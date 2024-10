Café Guide: Die besten Kaffee-Adressen Österreichs

Pünktlich zum Tag des Kaffees am 1. Oktober verraten wir die Coffee-Hotspots des Landes.

Ob traditionsreiche Kaffeehaus-Institution oder moderne Brew Bar – allein in der Wiener Kaffee-Hochburg gibt es fast 1.000 Cafés (Statista, 2023). Doch auch im restlichen Österreich bietet die facettenreiche Kaffeehauskultur für jeden Geschmack die passende Adresse. 725 der besten Cafés des Landes wurden anhand der vier Kriterien Kaffee, Essen, Ambiente und Service mit bis zu 100 Punkten und bis zu vier Kaffeetassen bewertet und im neu erschienenen "Falstaff Café Guide 2025" zusammengefasst.

Zum Tag des Kaffees serviert der "Falstaff Café Guide 2025" mit 725 bewerteten Cafés die reiche Vielfalt der österreichischen Kaffeehauskultur in Guide-Form. Zusätzlich zu den

höchst-bewerteten Bundesländer-Siegern wurden in Wien Coffee-Hotspots in sieben Kategorien ausgezeichnet. © Getty Images ×

Die besten Cafés Österreichs 2025

Neben den Top-Platzierungen in den Bundesländern wurden dieses Jahr in Wien Sieger in sieben Kategorien wie Third Wave Coffee Bar, Kaffeerösterei, Konditorei-Café und anderen gekürt:

Top 3 Klassische Wiener Kaffeehäuser

Platz 1 K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel 94

Platz 2 Café Landtmann 92 Punkte

Platz 3 ex aequo Café Daniel Moser 91 Punkte

Platz 3 ex aequo Café Schönbergers 91 Punkte

Sonderpreise / Kategorie-Sieger Wien

Die beste Third-Wave-Coffee-Bar in Wien – Die Cafétiere

Das beste Café in einer Bäckerei in Wien – Joseph Brot (Landstraßer Hauptstraße)

Das beste klassische Wiener Kaffeehaus – K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel

Das beste moderne Café in Wien – La Mercerie

Die beste Kaffeerösterei in Wien – Coffee Pirates

Das beste Café in einem/r Bistro/Brasserie in Wien – Meierei im Stadtpark

Die beste Konditorei / Patisserie in Wien – Parémi

Top 3 Oberösterreich

Platz 1 Kaffeewerkstatt, St. Wolfgang 95 Punkte

Platz 2 Café Orchidee, Linz 94 Punkte

Platz 3 ex aequo La Sonett, Gmunden 94 Punkte

Platz 3 ex aequo Zauner, Bad Ischl 94 Punkte

Top 3 Kärnten

Platz 1 Zero Gravity Specialty Coffee, Klagenfurt 95 Punkte

Platz 2 Kaffeeteria, Villach 95 Punkte

Platz 3 Craigher GmbH, Friesach 94 Punkte

Top 3 Vorarlberg

Platz 1 Café 21, Dornbirn 94 Punkte

Platz 2 ex aequo Café Deli, Mellau 94 Punkte

Platz 2 ex aequo Café sFrie, schoppernau 94 Punkte

Platz 3 MOMO Coffeeart, Feldkirch 93 Punkte

Top 3 Tirol

Platz 1 Katzung, Innsbruck 94 Punkte

Platz 2 coffeekult, Innsbruck 92 Punkte

Platz 3 haepinest Innsbruck 92 Punkte

Top 3 Salzburg

Platz 1 ex aequo 220 Grad Rösterei Salzburg 95 Punkte

Platz 1 ex aequo Café Bazar, Salzburg 95 Punkte

Platz 2 Baltram, Salzburg 94 Punkte

Platz 3 ex aequo Tomaselli, Salzburg 93 Punkte

Platz 3 ex aequo Die Genusskrämerei, Salzburg 93 Punkte

Top 3 Niederösterreich

Platz 1 Rauwolf SCS, Vösendorf 94 Punkte

Platz 2 ex aequo 22 Beans Wiener Neustadt 92 Punkte

Platz 2 ex aequo Campus Krems 92 Punke

Platz 3 Mister Beans, Mödling 92 Punkte

Top 3 Steiermark

Platz 1 Kaffeerösterei Maitz, St. Anna am Aigen 94 Punkte

Platz 2 Operncafé, Graz 94 Punkte

Platz 3 Rescherria, Feldbach 93 Punkte

Top 3 Burgenland

Platz 1 2Beans, Eisenstadt 94 Punkte

Platz 2 Kaplan, Bad Tatzmannsdorf am Kurpark 93 Punkte

Platz 3 Café im Hof, Eisenstadt 92 Punkte

Fest steht: Vom Burgenland bis nach Vorarlberg - die Vielfalt der österreichischen Kaffeekultur verspricht zahlreiche Genussmomente!