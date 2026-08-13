Genialer Küchen-Trick: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell

Endlich Spätsommer, endlich Zwetschkenzeit! Ob saftiger Zwetschkenfleck, süße Zwetschkenknödel oder hausgemachter Röster: Die violetten Früchte schmecken immer gut. Wäre da nur nicht eine lästige Hürde: das Entsteinen. Doch wir haben die Lösung.

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Es ist wieder soweit: Der Spätsommer zeigt sich von seiner köstlichsten Seite und läutet offiziell die Zwetschkensaison ein. Doch so gut die Früchte auch schmecken, die Vorbereitung raubt vielen Hobbybäckern den letzten Nerv. Das Entsteinen mit dem Messer ist oft mühsam, dauert ewig und hinterlässt eine klebrige Sauerei auf der Arbeitsfläche (und an den Händen). Aber keine Sorge: Mit einem verblüffend leichten Trick geht das Entsteinen ab sofort blitzschnell und macht sogar richtig Spaß.

Das Problem: Der hartnäckige Kern

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Jeder, der schon einmal Obst für einen großen Zwetschkenkuchen vorbereitet hat, kennt das Drama. Die süßen Früchte hängen oft stark mit ihrem Kern zusammen. Wenn man ungeduldig daran herumzerrt, zerquetscht man die Zwetschke leicht. Viele greifen frustriert zu speziellen Entsteinern, doch das ist überhaupt nicht nötig. Sie brauchen für diesen Hack nur Ihre Hände, ein kleines Messer und ein bisschen Know-how.

Der Kühlschrank-Hack

Bevor Sie überhaupt zum Messer greifen, sollten Sie diesen simplen Trick kennen: Kühlen Sie Ihre Zwetschken. Lassen Sie die Früchte vor dem Verarbeiten für eine Nacht im Kühlschrank oder in einer kühlen Speisekammer ruhen. Sind die Zwetschken nämlich direkt vom Baum und warm, löst sich der Kern oft nur schwer und die halbe Frucht reißt mit ab. Sind sie jedoch gut durchgekühlt, geht das Entkernen wesentlich leichter von der Hand.

So funktioniert der Entstein-Trick

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Waschen und Abtrocknen: Nasse Zwetschken rutschen Ihnen schnell aus den Fingern, was das Entsteinen unnötig erschwert und das Verletzungsrisiko erhöht. Rubbeln Sie die Früchte nach dem Waschen am besten mit einem Küchentuch gut trocken, damit Sie optimalen Grip haben.



Der richtige Schnitt: Schnappen Sie sich ein kleines, gut in der Hand liegendes Schälmesser. Setzen Sie die Klinge an der Spitze der Zwetschke (an der natürlichen Einkerbung) an und schneiden Sie einmal komplett rund um den Stein. Achten Sie darauf, tief genug zu schneiden, bis Sie den harten Kern spüren. Das Prinzip ist exakt dasselbe wie bei einer Avocado oder einem Pfirsich.



Der Dreh-Kniff: Ziehen Sie die Hälften nicht einfach stumpf auseinander. Greifen Sie beide Seiten der Frucht und drehen Sie sie sanft in entgegengesetzte Richtungen. So löst sich die Zwetschke perfekt, und Sie halten zwei saubere Hälften in den Händen. Der Kern bleibt in einer Seite stecken und lässt sich nun ganz leicht mit den Fingern oder der Messerspitze herausheben.

Mit der Vorbereitung im Kühlschrank und dem genialen Dreh-Kniff sind Sie in Rekordzeit fertig.