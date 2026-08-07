Mit diesem unerwarteten Gewürz schmecken Heidelbeeren noch besser

Heidelbeeren zählen zu den absoluten Stars des Sommers: Sie sind saftig, süß und angenehm erfrischend. Doch was viele nicht wissen: Mit nur einer Prise eines überraschenden Gewürzes entfalten die kleinen Beeren ihr volles Aroma.

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Sie möchten Heidelbeeren geschmacklich auf ein neues Level heben? Dann greifen Sie zu einer Zutat, mit der wohl die wenigsten rechnen: Koriander. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das Gewürz, das oft hitzige Diskussionen auslöst und das wir eher in herzhaften Currys, Tacos oder asiatischen Gerichten verorten, ist der ultimative Geschmacks-Booster für süße Heidelbeeren.

Darum schmecken Heidelbeeren mit Koriander besser

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Dass Heidelbeeren und Koriander so hervorragend harmonieren, ist kein Zufall. Verantwortlich dafür ist der natürliche Aromastoff Linalool.

Linalool ist ein sogenanntes Terpen, eine natürliche, pflanzliche Verbindung, die für ganz bestimmte Düfte und Aromen verantwortlich ist. Das Spannende: Sowohl Heidelbeeren als auch Koriander enthalten dieses Linalool. Es verleiht beiden Lebensmitteln von Natur aus ein dezentes, leicht blumiges, holziges und zitrusartiges Aroma.

Wenn Sie nun etwas Koriander zu Ihren Heidelbeeren geben, passiert etwas Faszinierendes: Die gemeinsamen Aromastoffe verbinden sich und verstärken sich gegenseitig. Das Ergebnis Ihres Desserts schmeckt dann nicht etwa vordergründig nach Gewürzen oder Kräutern, sondern einfach noch intensiver nach Heidelbeere. Das natürliche Aroma der Beeren wird tiefer, süßer und vielschichtiger.

So wenden Sie den Food-Hack an

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Beim Backen: Gemahlene Koriandersamen

Wichtig vorab: Für süße Backwaren sollten Sie unbedingt gemahlene Koriandersamen (Korianderpulver) verwenden, nicht das frische Grün. Wenn Sie das nächste Mal Heidelbeermuffins, Scones, einen Crumble oder Blueberry-Cheesecake machen, geben Sie einfach eine kleine Prise (etwa ¼ Teelöffel) gemahlenen Koriander zu den trockenen Zutaten in den Teig. Auch beim Einkochen von Heidelbeerkonfitüre oder beim Anrühren eines Kompotts ist schon ein Hauch dieses Gewürzes ein Gamechanger für den Geschmack.

In Salaten: Frisches Koriandergrün

Sie mögen es sommerlich und frisch? Dann kombinieren Sie frische Heidelbeeren in herzhaften Gerichten mit frischem Koriandergrün. Ein knackiger Heidelbeer-Mais-Salat mit roter Zwiebel und Limetten-Dressing oder ein Avocado-Mango-Salat mit Heidelbeeren und frisch gehacktem Koriander sind wahre Geschmacksexplosionen und das Highlight auf jeder Grillparty.

Im Smoothie

Auch in der Gesundheits- und Fitnesswelt hat sich die Kombination längst einen Namen gemacht. Weltberühmt ist unter anderem der "Heavy Metal Detox Smoothie", bei dem wilde Heidelbeeren und eine ordentliche Handvoll frischer Koriander im Mixer landen. Das schmeckt nicht nur fantastisch, sondern die Kombination zielt darauf ab, den Körper bei natürlichen Entgiftungsprozessen zu unterstützen.

Es mag im ersten Moment verrückt klingen, doch wer diesen simplen Trick einmal ausprobiert hat, wird seine Heidelbeeren vermutlich nie wieder ohne eine Prise Koriander essen wollen.