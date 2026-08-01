Sommer, Sonne, Seafood: So gelingt Fisch vom Grill

Es muss nicht immer Fleisch sein: Fisch und Meeresfrüchte sorgen für eine wunderbare Abwechslung auf dem heißen Rost und begeistern durch ihre Vielseitigkeit.

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Marinierte Riesengarnelen

Marinierte Riesengarnelen in Grillgitter werden gewendet auf Grill © StockFood

ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN 3 Stk. Knoblauchzehen

2 cm Ingwer

1 rote Chilischote

1 Handvoll Koriandergrün

2 Bio Zitronen

400 ml Kokosmilch

2 EL rote Currypaste

2 EL helle Sojasauce

1 Prise Salz, Pfeffer

1 kg entdarmte Riesengarnelen

2 EL Olivenöl für das Grillgitter Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 25 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Für die Marinade Knoblauch und Ingwer schälen und beides klein würfeln. Chilischote waschen, putzen und grob hacken. Koriandergrün abbrausen, trockenschütteln und Blättchen abzupfen. Zitrone heiß waschen, trocken reiben, die Schale dünn abreiben und die Frucht auspressen. Kokosmilch mit Knoblauch, Ingwer, Chili, Currypaste, Sojasauce, Zitronenabrieb und Korianderblättchen im Mixer fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Riesengarnelen abbrausen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. In eine flache Form legen, mit der Marinade übergießen und 1 Stunde zugedeckt kühl durchziehen lassen. Einen Grill anheizen. Garnelen aus der Marinade nehmen und abtropfen lassen. Ein Doppelgrillgitter leicht ölen. Zitrone heiß waschen, trocken reiben und in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Garnelen mit den Zitronenscheiben auf dem unteren Grillgitter verteilen. Gitter schließen und die Garnelen unter Wenden ca. 3 Minuten grillen, bis sie sich leuchtend rot verfärben. Mit den Zitronenscheiben auf Tellern anrichten und servieren.

Tipp: Mit Hilfe eines Doppelgrillgitters lassen sich die Garnelen, Gemüse oder Fischfilets gleichzeitig wenden – ein Vorteil bei kurzen Garzeiten. Wer kein Doppelgrillgitter zur Verfügung hat, kann auch 2 bis 3 Riesengarnelen auf einen Spieß stecken.

Thunfischsteak mit Grillzwiebeln

Gegrillte Thunfischsteaks © StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 4 Stk. Thunfischfilets á ca. 150 g

1/2 Bio Zitrone

4 Stängel Petersilie

1 Prise Knoblauchsalz, Meersalz, Pfeffer

4 EL Olivenöl

4 kleine Zwiebeln Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Thunfisch waschen, trockentupfen und in eine flache Schale legen. Zitrone heiß waschen, 1 Msp. Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Petersilie waschen, trockenschütteln und fein hacken. Die Hälfte der Petersilie mit Zitronenabrieb, Zitronensaft, Knoblauchsalz, Meersalz, Pfeffer und Olivenöl vermischen. Zwiebeln abziehen und quer halbieren. An den Schnittflächen mit etwas Marinade bepinseln, die restliche Marinade auf die Thunfischfilets streichen und diese zugedeckt ca. 20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen den Grill anheizen. Thunfischsteaks auf den Grillrost legen und auf jeder Seite 2–3 Minuten grillen (je nach gewünschtem Gargrad auch länger). Zwiebelhälften mit auf den Grill legen und leicht anrösten. Thunfisch mit der restlichen Petersilie bestreuen und mit den Zwiebeln servieren.

Fisch im Lauchmantel mit Knoblauch-Limetten-Butter

Gegrillter Fisch im Lauchmantel mit Knoblauch-Limetten-Butter © StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1/2 Stange Lauch (nur den hellen Teil)

1 Prise Salz, Pfeffer

3 Stk. Knoblauchzehen

1 Handvoll Kräuter wie Dill und Petersilie

2 Bio Limetten

2 rote Chilischoten

100 g Butter

1 Stk. Makrele (ca. 1 kg) ohne Kopf und küchenfertig ausgenommen

2 Bio Zitronen Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Lauch putzen, waschen und in die einzelnen Blätter teilen. Nur die breiten äußeren Blätter werden benötigt, den Rest anderweitig verarbeiten. Lauchstreifen in kochendem Salzwasser ca. 30 Sekunden blanchieren. Abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Kräuter waschen, trockenschütteln und fein hacken. Limetten waschen, trockentupfen, Schale abreiben und Saft auspressen. Chilischoten waschen und fein hacken. Knoblauch, Kräuter, Limettenschale und -saft, Chili und Butter in einen kleinen feuerfesten Topf geben und auf dem Grill bei indirekter Hitze flüssig werden lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fisch innen und außen abbrausen und trockentupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwas von der Butter darauf verteilen. Lauchblätter nebeneinander auf der Arbeitsfläche ausbreiten, Fisch mittig auflegen und in den Lauchstreifen einwickeln. Mit Küchengarn fixieren. Auf dem heißen Grill unter Wenden in 20–25 Minuten bei indirekter Hitze garen. Dabei mit der Butter beträufeln. Zitronen waschen, halbieren und auf dem Grill 6–7 Minuten mit grillen. Fisch mit übriger Butter und gegrillten Zitronen servieren.

Pfannenpizza mit Lachs

Pfannenpizza mit Lachs über Grillfeuer © StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 180 g Pizzamehl

2 g Germ

5 g Salz

300 g küchenfertiges Lachsfilet ohne Haut

100 g Champignons

200 g Kirschparadeiser

1 Handvoll Rucola

1 Prise Salz, Pfeffer

1 EL Sesam Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 40 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Das Pizzamehl sieben. Den Germ mit dem Salz in 110 ml kaltem Wasser auflösen, dann mit dem Mehl in einer elektrischen Küchenmaschine ca. 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Luftdicht abgedeckt bei Zimmertemperatur (21 °C) ca. 4 Stunden aufgehen lassen. Den Lachs abbrausen, trockentupfen und in grobe Würfel schneiden. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden, die Paradeiser waschen und halbieren. Den Rucola waschen und trockenschütteln. Den Teig auf bemehlter Fläche in der Größe einer feuerfesten Pfanne (ca. 30 cm ) mit den Handballen auseinanderdrücken bzw. auseinanderziehen. In der trockenen Pfanne von einer Seite leicht bräunen lassen, dann den Fladen wenden und gleichmäßig mit den vorbereiteten Zutaten belegen. Salzen, pfeffern und mit dem Sesam bestreuen. Zugedeckt ca. 5 Minuten fertig garen und dabei darauf achten, dass die Pizza von unten nicht verbrennt.

Chili-Limette-Fisch mit Mais-Salsa

Chili-Limette-Grillfisch mit Mais-Salsa © StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 700 g Fischfilet ohne Haut und Gräten

1 Prise Salz

1 Stk. Knoblauchzehe

1 grüne Chilischote

7 EL Olivenöl

1 EL Bio-Limettenabrieb

2 gegarte Maiskolben

5 Stk. Radieschen

1 Stk. Lauchzwiebel

1 Handvoll Erbsensprossen

1 Handvoll Koriandergrün

2 EL Limettensaft

1 EL Weißweinessig

1 Stk. Avocado

1 halbierte Limette Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Das Fischfilet waschen, trockentupfen, in 4 Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Die Chilischote waschen, putzen und fein würfeln. Drei EL Öl in einer flachen Form mit Knoblauch, Chili und Limettenabrieb verrühren. Die Fischfilets in dem Würzöl wenden und kurz durchziehen lassen. Eine Grillpfanne erhitzen, leicht ölen und die Maiskolben ringsum grillen, bis sie gut gebräunt sind, dann kurz abkühlen lassen. Die Radieschen waschen, putzen und in feine Scheiben hobeln. Die Lauchzwiebel waschen, putzen, in sehr feine kurze Streifen schneiden und kurz in Eiswasser legen. Die Erbsensprossen waschen und trockenschütteln. Das Koriandergrün abbrausen, trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. Die Maiskörner von den Kolben schneiden. Einen EL Limettensaft mit dem Essig in eine Schüssel geben, Salz, Pfeffer und das übrige Öl zufügen und alles verquirlen. Die Maiskörner, Radieschen und die abgetropften Lauchzwiebelstreifen und Erbsensprossen untermischen und alles kurz durchziehen lassen. Eine Grillplatte (oder ein Blech) auf einem Holzkohle- oder Gasgrill erhitzen und passgenau mit Backpapier belegen. Die Fischfilets darauf verteilen und auf jeder Seite ca. 2 Minuten grillen. Die Avocado schälen, halbieren, vom Kern befreien, in dünne Scheiben schneiden und mit dem übrigen Limettensaft beträufeln. Die Avocadoscheiben um die Fischfilets legen, alles mit Salz und Pfeffer würzen und die Salsa ringsum und darüber verteilen. Mit Korianderblättchen bestreuen und mit den Limettenhälften servieren.

Rezepte von StockFood.