Marillen zum Verlieben: Drei süße Rezeptideen für den Sommer

Ob als Klassiker oder raffiniert neu interpretiert: Marillen sind die Stars der süßen Sommerküche.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Samtige Haut, saftiges Fruchtfleisch und ein Aroma, das sofort Erinnerungen weckt: Wenn die Marille Saison hat, schlagen die Herzen von Dessert-Liebhabern höher. Völlig zu Recht, wie die folgenden Ideen beweisen!

Marillenknödel mit Gewürzbröseln und Mohnobers

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 400 g mehligkochende Erdäpfel

Salz

100 g Topfen

50 g Speisestärke

50 g Spätzlemehl doppelgriffig

50 g Hartweizengrieß

1 Ei

4 EL flüssige Butter

1 EL Bio-Zitronenabrieb

Mark 1/2 Vanilleschote

8 Marillen

8 Würfelzucker

1 EL Marillenschnaps

80 g Weißbrotbrösel

2 EL gemahlene Haselnüsse

1 EL gemahlene Pistazien

2 EL Zucker

je 1 Msp. Zimtpulver

Vanillepulver

Kardamompulver und Ingwerpulver

2 EL Butter

2 EL Salz,

80 g Zucker

1 Vanilleschote

2 Scheiben Ingwer

1/2 Zimtrinde

200 g Obers,

1 TL , brauner Rum

1 TL Vanillezucker,

1 EL Dampfmohn

1 Msp. Bio-Orangenabrieb

1 Msp. Bio-Zitronenabrieb,

Staubzucker

Minze Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 1 Std. 30 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Erdäpfel waschen und in einem Topf in Salzwasser in ca. 30 Minuten weich garen. Abgießen und kurz ausdampfen lassen, noch heiß schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Erdäpfelschnee auf einem großen Teller oder einem Tablett ausbreiten, ausdampfen lassen und zugedeckt mehrere Stunden, am besten über Nacht, kühl stellen. Dann mit Topfen, Speisestärke, Mehl, Grieß, Ei, brauner Butter, Zitronenschale, Vanille und einer Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten. Marillen waschen, halb aufschneiden (nicht ganz durchschneiden) und entsteinen. In jede Frucht einen Würfelzucker legen und mit einigen Tropfen Marillenbrand beträufeln. Teig in 8 Portionen teilen und jeweils leicht flach drücken. In die Mitte eine gefüllte Marille setzen, mit Teig umhüllen und zu einem glatten Knödel drehen. Brösel die Weißbrotbrösel mit Haselnüssen und Pistazien in einer Pfanne ohne Fett bei milder Hitze unter Rühren leicht rösten. Mit Zucker und den Gewürzen bestreuen, zuletzt die Butter dazugeben und darin zerlassen. Brösel sofort aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller abkühlen lassen. Für den Kochsud in einem großen Topf 3 l Wasser mit dem Salz und Zucker aufkochen. Aufgeschnittene Vanilleschote, Ingwer und Zimt dazugeben. Knödel darin knapp unter dem Siedepunkt etwa 15 Minuten ziehen lassen. Mit dem Schaumlöffel herausheben, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen, dann in den Gewürzbröseln wälzen. Zum Servieren das Obers mit Rum und Vanillezucker schaumig schlagen und den Mohn unterrühren. Jeweils etwas Mohnobers auf Dessertteller geben, mit Zitronen- und Orangenschale bestreuen und je zwei Knödel mit etwas Bröseln daraufsetzen. Nach Belieben mit Staubzucker bestreuen und mit Minze garnieren.

Marillen-Pavlova mit Espresso-Karamell

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 8 STÜCK 2 , Eiweiß

Salz,

50 g Zucker,

1/2 TL Weißweinessig,

50 g Staubzucker,

1 das TL Speisestärke

100 g Karamellaufstrich

1 EL Espressopulver Instant

40 g Mandelkerne

50 g Zucker,

30 g Amarettini,

400 g Marillen,

200 g Schlagobers,

2 Tropfen Mandelaroma,

Staubzucker zum Bestäuben Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 15 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 120 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Für das Baiser das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, dabei nach und nach den Zucker einrieseln lassen. Essig zugeben und weiterrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Staubzucker und Stärke mischen, dazusieben und unterheben. Acht Baiser-Häufchen mit Abstand auf das Backblech setzen und rund auf ca. 8 cm verstreichen. Im Ofen auf unterster Schiene bei leicht geöffneter Ofentür ca. 1 Std. trocknen lassen, dabei am besten einen Holzkochlöffel in die Tür klemmen. Anschließend auskühlen lassen. Für das Topping den Karamellaufstrich mit Espressopulver verrühren. Mandeln grob hacken. Zucker in einer Pfanne hell karamellisieren. Mandeln zugeben, verrühren und zügig auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen. Fest werden lassen, dann in Stücke brechen. Vor dem Servieren Amarettini grob zerbröseln. Marillen waschen, halbieren und entsteinen. Obers mit Mandelaroma steif schlagen. 6.Die Baisers mit Obers bestreichen und mit Marillen belegen. Amarettini und Mandelkaramell darüberstreuen. Mit Espresso-Karamell beträufeln und mit Staubzucker bestäuben.

Ricotta-Tarte mit Karamell-Marillen

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 1 TARTE 150 g Mehl und für die Arbeitsfläche,

100 g Butter und für die Form,

50 g Zucker,

1 EL Stärke,

2 EL Kakaopulver,

1 EL Marsala,

1 Prise Salz,

1 Eigelb,

getrocknete Hülsenfrüchte

2 Eigelb,

2 , Eier

120 g Zucker,

600 g Ricotta,

2 EL Mandelmehl,

1 TL Bio-Zitronenabrieb

10 Marillen,

2 EL Butter,

60 g , g Zucker

1 EL Zitronensaft Schwierigkeit: 2/3 Zeit: 2 Std. 50 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

Für den Teig Mehl, Butter in Stücken, Zucker, Stärke, Kakao, Marsala, Salz und Eigelb zu einem glatten Teig verkneten. Dabei nach Bedarf etwas kaltes Wasser ergänzen. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlen. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 26 cm) mit Butter fetten. Teig auf bemehlter Fläche auswellen und die Form damit auskleiden. An Boden und Rand andrücken. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und 10 Minuten backen. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und den Boden weitere ca. 10 Minuten backen. Für den Belag Eigelb, Eier, Zucker, Ricotta, Mandelmehl und Zitronenabrieb verrühren. Auf den Boden füllen und zurück im Ofen weitere ca. 25 Minuten fertig backen. Abkühlen lassen. Marillen waschen, halbieren und entkernen. In einer Pfanne Butter und Zucker erhitzen. Die Marillenhälften darin wenden, leicht bräunen und karamellisieren lassen. Mit Zitronensaft beträufeln und abkühlen lassen. Mit den Schnittflächen nach unten auf die Tarte legen und mit entstandenem Karamell beträufeln.

Rezepte von StockFood.