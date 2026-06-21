Eiskalte Liebe

Genial einfach: So machen Sie das perfekte Eis zu Hause selbst

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Wenn das Thermometer nach oben klettert, gibt es nur eine Lösung: Eis in allen Variationen. Tauchen Sie mit Sorbet, Parfait und Eis am Stiel in die frostige Welt ein!
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Mango-Sorbet

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 1 Stk. Mango
  • 100 ml Limettensaft
  • 60 ml Zuckersirup
  • 60 g Staubzucker
  • 1 EL fein gehackte Minze
  • 2 TL Bio-Zitronenabrieb
  • 1 Stk. Eiweiß
  • 100 g Kristallzucker
  • 1 Paar Essblüten
  • 1 Stk. Bio-Limette
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 20 Min.
Personen: 4

ZUBEREITUNG

  1. Mango schälen und das Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Klein würfeln und mit 100 ml Wasser pürieren, dann mit Limettensaft, Zuckersirup und Staubzucker verrühren. Minze und Limettenabrieb untermengen und alles ca. 1 Stunde kühl stellen.
  2. Die Mangomischung in eine flache Metallform (ca. 20 x 30 cm) geben und 5 – 6 Stunden tiefkühlen, dabei wiederholt mit einem Löffel durchrühren.
  3. Das Eiweiß auf einen kleinen Teller geben und den Rand von 4 Stielgläsern (ca. 250 ml) darin wenden, dann im Zucker drehen.
  4. Das Mango-Sorbet in die Gläser füllen, mit Minzeblättchen und Essblüten garnieren und mit Limettenspalten servieren.

Waldfruchteis mit Brombeersauce

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 250 ml Obers
  • 3 Stk. Eigelb
  • 80 g Zucker
  • 1 Stk. Vanilleschote
  • 200 g Waldbeermischung
  • 2 EL Zitronensaft
  • 100 g Brombeeren
  • 40 ml Rotwein
  • 2 Päckchen Vanillezucker
  • 1/2 TL Stärke
  • 1 Paar Eiswaffeln
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 1 Std. 30 Min.
Personen: 4

ZUBEREITUNG

  1. Obers mit Eigelb, Zucker und aufgeschnittener Vanilleschote über einem heißen Wasserbad cremig rühren.
  2. Anschließend abkühlen lassen und die Vanilleschote wieder entfernen. Beeren waschen und mit dem Zitronensaft fein pürieren. Das Beerenpüree unter die Eiercreme ziehen.
  3. Die Masse in die Eismaschine geben und cremig gefrieren lassen. Anschließend für mindestens 1 Stunde tiefkühlen.
  4. Inzwischen für die Sauce die Brombeeren waschen und mit Rotwein und Vanillezucker aufkochen. Die Mischung pürieren, nach Belieben durch ein Sieb streichen und mit in wenig kaltem Wasser angerührter Stärke leicht binden. Auskühlen lassen.
  5. Zum Servieren das Eis zu Kugeln formen, in Eiswaffeln anrichten und mit Sauce beträufeln.

Avocado-Minz-Eis

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

  • 2 Stk. Avocados
  • 2 Stängel Minze
  • 1 TL Bio-Limettenabrieb
  • 2 EL Reissirup
  • 200 ml Mandeldrink
  • 2 EL Kakao Nibs
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 20 Min.
Personen: 4

ZUBEREITUNG

  1. Avocados halbieren, Stein entfernen und das Fruchtfleisch aus der Schale heben. Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.
  2. Alles mit dem Limettenabrieb, Reissirup und Mandeldrink pürieren.
  3. 3. In ein Gefäß füllen und ca. 4 Stunden einfrieren. Dabei immer wieder kräftig umrühren, um ein cremiges Eis zu erhalten.
  4. Zum Servieren Kugeln abstechen und mit Minze garnieren. Mit zerstoßenen Kakao Nibs bestreuen.

Pfirsich-Thymian-Eis am Stiel

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ZUTATEN FÜR 8 STÜCK

  • 1/2 TL Zitronensäure
  • 500 g rotfleischige Weinbergpfirsiche
  • 2 EL Honig
  • 2 cl roter Pfirsichlikör oder Pfirsichsirup
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 4

ZUBEREITUNG

  1. In einem Topf 400 ml Wasser mit der Zitronensäure aufkochen. Die Pfirsiche waschen, entsteinen, vierteln und im Sud für 10–15 Min. weich kochen.
  2. Anschließend Topfinhalt fein pürieren und durch ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb gießen. Mit dem Honig verrühren und ca. 1 Stunde abkühlen lassen, dann den Likör untermischen.
  3. Mischung abschmecken und bei Bedarf noch etwas nachsüßen. In 8 Eisförmchen (à 80–85 ml) füllen und im Tiefkühlgerät ca. 1 Stunde anfrieren lassen. Holzstäbchen einstecken und das Eis weitere 3–4 Stunden durchfrieren lassen.
  4. Vor dem Servieren die Förmchen kurz unter heißes Wasser halten, das Eis auslösen und auf einer Platte oder einem Teller mit Minze garniert anrichten.

Honig-Buttermilch-Eis

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ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN

  • 2 Stk. Eigelb
  • 80 g Zucker
  • 40 g Traubenzucker
  • 100 ml Milch
  • 100 ml Obers
  • 1 Prise Salz
  • 200 ml Buttermilch
  • 2 Stk. Saft und Abrieb Bio-Limetten
  • 1 Stk. Mango
  • 1/2 Stk. Papaysa
  • 5-6 Stk. Kiwis
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 1 Std. 45 Min.
Personen: 6

ZUBEREITUNG

  1. Für das Eis das Eigelb mit dem Zucker und dem Traubenzucker auf einem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Milch, Obers und Salz aufkochen, einrühren und zur Rose abziehen. Vom Wasserbad nehmen und auf ca. 10 °C herunterkühlen. Dabei ab und zu umrühren.
  2. Die Buttermilch, Limettensaft und den Limettenabrieb dazugeben und in einer Eismaschine nach Herstellerangaben zu Softeis frieren lassen. Im Tiefkühler dann noch ca. 45 Minuten nachfrieren, um Kugeln ausstechen zu können.
  3. Kurz vor dem Servieren das Obst schälen und in Spalten schneiden. Das Eis darauf anrichten und mit Mandelblättchen bestreuen.

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