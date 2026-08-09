Wer Brownies mag, wird diese 4 Sommer-Varianten lieben

Warum klassisch, wenn es auch spektakulär geht? Wir erfinden das schokoladige Kult-Gebäck neu und servieren den Brownie in vier sommerlichen Varianten, von fruchtig-frisch bis knusprig-salzig. Vorsicht: Höchste Suchtgefahr für Schoko-Fans!

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Cheesecake mit Brownie-Boden

© StockFood

ZUTATEN FÜR 1 FORM (16 CM) 100 g Zartbitter-Kuvertüre

70 g Butter

3 Stk. Eier

80 g brauner Zucker

80 g Zucker

1 Prise Salz

50 g Mehl

1 EL Kakaopulver

100 g Cashewkerne

350 g Topfen

600 g Frischkäse

2 Stk. Eier

180 g Zucker

1 EL Speisestärke

1 TL Vanilleextrakt

1 Päckchen Tortenguss

300 g Beeren Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 5 Min. Personen: 1

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer Springform (ca. 26 cm ) mit Backpapier bespannen. Die Ränder mit Butter fetten. Kuvertüre grob hacken. Butter in einem Topf zerlassen. Kuvertüre zugeben und unter Rühren behutsam schmelzen lassen. Beiseitestellen und etwas abkühlen lassen. Eier mit beiden Zuckersorten und Salz schaumig schlagen. Warmen Butter-Mix mit Mehl und Kakao unterrühren. Teig in die Form füllen, mit Cashews bestreuen und im Ofen ca. 20 Minuten vorbacken. Topfen, Frischkäse, Eier, 150 g Zucker, Stärke und Vanilleextrakt verrühren. Die Masse auf dem warmen Brownieboden verteilen. Den Kuchen im unteren Drittel des Ofens weitere 45 Minuten backen. Anschließend herausnehmen und komplett auskühlen lassen. Dann für mindestens 2 Stunden abgedeckt kühlen. Restlichen Zucker mit dem Tortenguss und 200 ml Wasser verrühren und aufkochen lassen. Beeren waschen, trockentupfen und dekorativ auf dem Kuchen verteilen. Den warmen Tortenguss darübersprenkeln, fest werden lassen und zum Servieren den Kuchen in Stücke schneiden.

Brownie-Himbeer-Muffins

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ZUTATEN FÜR 12 STÜCK 50 g Zartbitter-Kuvertüre

100 g Butter

200 ml Milch

1 Stk. Ei

100 ml Sauerrahm

100 g Zucker

200 g Mehl

1 EL Speisestärke

2 TL Backpulver

3 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

150 g Himbeeren Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Papierförmchen in die Mulden eines Muffinbackblechs stellen. Kuvertüre und Butter schmelzen und wieder abkühlen lassen. Milch, Ei, Sauerrahm und Zucker mit dem Handrührgerät verquirlen. Mehl, Speisestärke, Backpulver, Kakao und Salz in einer Schüssel gut vermischen. Milchmischung sowie Butter-Kuvertüre-Masse dazugeben und alles zügig zu einem glatten Teig verrühren. Himbeeren abbrausen, trockentupfen und vorsichtig unterheben. Teig in die vorbereiteten Förmchen füllen und die Muffins im Ofen ca. 25 Minuten backen. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, vom Blech nehmen und auskühlen lassen.

Brownie-Cookies mit Meersalz

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ZUTATEN FÜR 20-24 STÜCK 125 g Butter; weich

150 g Zucker; braun

1 Msp. Vanillepulver

1 Stk. Ei

200 g Mehl

2 EL Kakaopulver

1/2 TL Backpulver

60 g Zartbitter-Schokolade

1 TL Meersalz Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 15 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Butter mit Zucker und Vanille cremig rühren. Das Ei untermischen. Mehl mit Kakao und Backpulver darübersieben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Schokolade raspeln und untermengen. teig abgedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Vom Teig kleine Portionen abnehmen und mit etwas Abstand auf das Blech legen. Flach drücken und mit Meersalz bestreuen. Die Kekse im Ofen ca. 15 Minuten backen. Sie sollen außen leicht knusprig und innen noch saftig sein. Auf einem Gitter auskühlen lassen.

Erdbeer-Brownies

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ZUTATEN FÜR 16 STÜCK 100 g dunkle Kuvertüre

60 g Kokosöl

200 g Erdbeeren

1 Stk. Ei

200 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

110 g Mehl

1/2 TL Backpulver

100 g gemahlene Mandeln

50 g Kakaopulver

1/2 TL Salz

2 EL Milch

110 g Erdbeerkonfitüre Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 5 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Kuvertüre hacken. Die Hälfte davon mit dem Kokosöl über einem heißen Wasserbad schmelzen, dann wieder etwas abkühlen lassen. Inzwischen die Erdbeeren waschen, putzen und trockentupfen. Einige zum Garnieren beiseitelegen, den Rest in Scheiben schneiden. Den Backofen auf 180 °C Ober und Unterhitze vorheizen. Eine quadratische Backform (ca. 20 x 20 cm) mit Backpapier auslegen. Die geschmolzene Kuvertüre in eine Schüssel geben und das Ei gut unterrühren. Dann Zucker und Vanilleextrakt zugeben. Mehl, Backpulver, Mandeln, Kakaopulver und Salz vermischen und mit der restlichen gehackten Kuvertüre untermengen. Zum Schluss die Milch zugeben und alles zu einem homogenen Teig vermischen. In die Form geben, gleichmäßig verteilen und die Erdbeerkonfitüre darauf verstreichen. Die Oberfläche mit den Erdbeerscheiben belegen und den Brownie-Kuchen im Ofen 30–35 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen (der Kuchen darf in der Mitte noch weich sein) und mindestens 20 Minuten in der Form abkühlen lassen. Dann mit dem Papier herausheben und auf einem Gitter auskühlen lassen. In 16 Stücke schneiden und die Erdbeer-Brownies mit den übrigen Erdbeeren garniert servieren.

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