Eiskaffee zum Löffeln: 4 geniale Sommer-Rezepte

Warum den Sommerklassiker immer nur trinken? Der beliebte Koffein-Kick schmeckt jetzt auch als eisgekühlte Torte, erfrischendes Eis am Stiel oder samtige Creme zum Auslöffeln!

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Eiskaffee-Torte

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ZUTATEN FÜR 1 TORTE 200 g Biskotten

600 g Schlagobers

20 g Kaffeepulver Instant

100 g Zucker

15 g Gelatine-Fix

80 m kalter Kaffee

2 EL Amaretto

1 EL Kakaopulver Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

ZUBEREITUNG

Den Boden einer Springform (ca. 26 cm) mit Backpapier bespannen und komplett mit Biskotten auslegen. Bei Bedarf zurechtschneiden. Obers aufschlagen, dabei Instant-Kaffeepulver, Zucker und Gelatine einrieseln. So lange schlagen, bis das Obers steif ist. Die Hälfte der Creme in die Form geben und glatt streichen. Eine Schicht Biskuitkekse darauflegen und leicht andrücken. Kaffee mit Likör mischen und die Biskuits damit bepinseln. Übrige Creme daraufgeben und wellig verstreichen. Die Torte ca. 1 Stunde tiefkühlen. Kurz vor dem Servieren die Torte aus dem Gefrierfach holen, auf eine Tortenplatte setzen und leicht mit Kakaopulver bestäuben.

Eiskaffee am Stiel

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ZUTATEN FÜR 8 STÜCK 250 g Kondensmilch gesüßt

1 TL Vanilleextrakt

6 g Kaffeepulver Instant

3 EL Zucker

1 Prise Salz

200 g Obers Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

Kondensmilch mit Vanilleextrakt, Kaffeepulver und Zucker erwärmen und verrühren. Salz ergänzen und die Mischung abkühlen lassen. Dann Obers halbsteif schlagen, unterheben und die Masse in acht Mini-Förmchen füllen. Etwa 1 Stunde anfrieren lassen, dann Holzstiele einstecken und alles noch 3–4 Stunden durchfrieren lassen.

Eiskaffee mit Eiskaffee-Würfel

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 9 EL Espressopulver

750 ml Kokosmilch

90 ml gesüßte Kondensmilch

1/4 Stk. Zitrone

3-4 EL geröstete Kokosraspeln Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Espressopulver in eine Kaffeemaschine (French Press) geben, mit 750 ml kochendem Wasser übergießen und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Dann das Sieb langsam herunterdrücken. Kaffee in eine Kanne geben und 5–6 Stunden kühlen. Anschließend Kokosmilch und Kondensmilch unterrühren. Einen Eiswürfelbehälter mit ca. 1/3 der Mischung füllen und im Tiefkühlgerät in 5–6 Stunden durchfrieren lassen. Vor dem Servieren die Zitrone einschneiden, den Rand von 4 Gläsern (à ca. 300 ml) damit abreiben und in den Kokosraspeln wenden. Eiswürfel aus dem Behälter lösen. Den gut gekühlten Eiskaffee in die vorbereiteten Gläser füllen, Eiswürfel zugeben und den Eiskaffee servieren.

Kaffeegranité

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 60 g Zucker

200 ml starker, frisch gekochter Kaffee

1 Stk. Vanilleschote

250 ml Mandelmilch Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Zucker mit 200 ml Wasser in einem Topf gut verrühren, aufkochen und 3–4 Minuten sprudelnd kochen lassen. Von der Hitze nehmen und den Kaffee angießen. Die Vanilleschote längs halbieren, ebenfalls zugeben und abkühlen lassen. Dann die Mischung durch ein Sieb in eine flache Metallschale füllen und für mindestens 4 Stunden in das Gefrierfach stellen. Dabei alle ca. 30 Minuten kräftig mit einer Gabel durchrühren. Vor dem Servieren die Granita nochmals durchrühren, auf Gläser verteilen und vorsichtig am Glasrand mit Mandelmilch aufgießen.

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